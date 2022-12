Organizaciones sociales reclaman dificultades para actualizar el Potenciar Trabajo

Chaco On Line

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), FNC, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, el PTP y el PCR se movilizan a las veras de las rutas en 40 localidades del Chaco.

El reclamo central en esta oportunidad, se trata de la imposibilidad de actualizar los datos del Programa Potenciar Trabajo, en zonas como El Impenetrable, debido a las exigencias del gobierno nacional que obliga al cien por ciento de los titulares a actualizar los datos mediante una plataforma virtual, para poder seguir cobrando los mismos.

Plantean desde estas organizaciones sociales que “el problema radica en que el trámite es personal e implica:

1️⃣- Contar con conectividad suficiente para descargar la aplicación "Mi Argentina",

2️⃣- Contar con capacidad de almacenamiento suficiente en el dispositivo para descargar la aplicación "Mi Argentina".

3️⃣- Ingresar a la aplicación a través de un correo personal. Recordemos que muchos beneficiaros accedieron al Programa en el 2020, con correos electrónicos ayudados por un tercero o con correos prestados, por lo que si una persona no recuerda el correo y quiere crearse una nueva cuenta, no puede realizarlo si ya existe una cuenta propia.

4️⃣- Contar con cámara fotográfica de alta calidad para validar la identidad mediante distintas fotografías del rostro. Si la calidad de la cámara no es buena o el dispositivo no cuenta con ella, no se puede realizar la fotoidentificación.

5️⃣- Tener conocimientos adecuados para validar el DNI y Cuil,

6️⃣- Existen casos en los que el sistema no permite validar la identidad, porque insólitamente, figura que ya fue actualizado y validado.

7️⃣- Se utiliza un mail de "Mesa de Ayuda" para poder continuar el trámite, pero nunca llega el mensaje para poder activar la cuenta.

8️⃣- Se debe tener conocimientos para seguir los pasos correctamente desde la descarga de la app hasta la finalización del trámite.

Cualquiera de estos puntos o varios de ellos juntos con los que no se cuente, imposibilita la actualización de datos que tiene como fecha límite el 6 de enero del 2023, con la consiguiente pérdida del Programa, como lo anunció la Ministra Tolosa Paz.

Es por esto, que las organizaciones piden al presidente Alberto Fernández y la ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz, que vengan a El Impenetrable y otras zonas del interior chaqueño, sobre todo rurales y de comunidades de Pueblos Originarios, para que conozcan las condiciones de vida, donde lo que abunda es la escasez de agua, alimentos, salud y condiciones de vida dignas, por lo que no pueden trasladar un método de control del Programa Potenciar Trabajo pensado para grandes ciudades metropolitanas sin pensar en la Argentina profunda.

Solo en El Impenetrable, el Equipo técnico de las organizaciones registran más de 1500 titulares del Potenciar Trabajo que serían dados de baja por la imposibilidad de actualizarlo, y otros 500 en varias localidades del interior. A estos números hay que sumarle los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de otras organizaciones.

"Es un serio problema de Federalismo, que el gobierno debe corregir, porque los más perjudicados con estas medidas seremos nuevamente las provincias más alejadas del centro más rico del país, y tiene que ver con medidas de ajuste para seguir pagando la estafa Macrista del FMI" explicó Gisela Gutiérrez, Vicepresidenta del PTP e integrante del PCR.

Denuncian además, que "el fallo sobre la Coparticipación Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de Larreta, es un robo a las provincias más postergadas como el Chaco, para financiar su campaña". Por lo que apoyan la decisión del gobierno y los gobernadores de desconocer el fallo.

"Si el gobierno nacional, no resuelve el problema de miles que no pueden actualizar el Potenciar Trabajo corriendo el riesgo de perder su único ingreso y a esto se suma la no distribución justa de fondos de coparticipación federal por parte de la Justicia macrista, que significará menos soluciones de agua potable, menos infraestructura, menos salud, menos alimentos y producción, la situación en el inicio del 2023 puede ser incontenible en la provincia más pobre del país y entendemos que el problema se da en todas las provincias".

Este Lunes 26, en el marco de la reunión de Mesa de Tierras prevista con el Gobernador Jorge Capitanich y las organizaciones, y con miles movilizados a las veras de las rutas, se hará entrega de las listas de los titulares que no puede actualizar el programa para que también desde el gobierno provincial gestionen y defiendan el federalismo”.