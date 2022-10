Presupuesto 2.023: "Más ajuste para quien trabaja y viva la pepa para el resto", sostiene Peche

Finalizada la presentación efectuada por el gobernador Jorge Capitanich del proyecto de Ley de Presupuesto provincial 2.023 en la Legislatura, el presidente del interbloque de diputados de la UCR, Carim Peche, hace un análisis de la exposición ofrecida por el mandatario chaqueño.

Al respecto, Peche indica: “Si bien todavía no lo hemos analizado en detalle porque recién se acaba de presentar, de los anuncios efectuados por el gobernador Capitanich podemos adelantar que el 2.023 no será mejor para los chaqueños, se profundizará el ajuste sobre quienes trabajan y seguirá el viva la pepa para el resto”.

“Los recursos del presupuesto 2.023 han crecido un 130% respecto del año 2.022, sin embargo por lo que hemos escuchado del gobernador, las metas establecidas siguen estando muy lejos de las demandas de la sociedad, Chaco no tiene problema de dinero, es la cuarta provincia que más fondos recibe. Entre enero y septiembre de este año ingresaron al Chaco $209.000 millones, sin embargo los aumentos salariales no alcanzan el 40% frente a una inflación que superará el 100%, no se garantizan derechos y libertades como el acceso a salud y educación de calidad, a la alimentación, la seguridad, la libre circulación, tampoco se terminaron obras esenciales como el segundo acueducto, los servicios públicos con carísimos y deficientes, no se acompaña a los sectores que producen y generan empleo como el comercio, la industria, las pymes o los emprendedores”, expone.

“La deuda pública de la administración central, organismos autárquicos y descentralizados sigue creciendo, el año 2.021 cerró con $67.000 millones, a agosto de este año alcanza los $92.000 millones, sin contar la deuda de organismos y empresas públicas como Secheep, Sameep, Insssep, Ecom y otras que termina siendo financiando el gobierno provincial ¿Está mal tomar deuda? no, pero siempre y cuando ese dinero esté destinado a mejorar la calidad de vida de los chaqueños, cosa que no ocurre”, subraya.

Finalmente anticipa que “desde nuestro bloque vamos a analizar detalladamente el Presupuesto 2.023 de manera de poder sugerir las modificaciones que consideramos necesarias para que haya una distribución equitativa e inclusiva de los recursos”.