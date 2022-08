Federación SITECh reitera denuncias sobre la creación de escuelas privadas y de gestión social

Federación SITECh “una vez más denuncia la política de amiguismo y descontrol del Estado provincial en relación a la creación de Escuelas de Gestión Privadas Subvencionadas como negocio y las escuelas de gestión social que no están reglamentadas y que por lo tanto se encuentran fuera de la legalidad”·. En esa línea, señala que “esta política se ha mantenido inalterable durante las distintas gestiones de gobierno con sus respectivos ministros, y lejos de fortalecer la escuela pública estatal, todos ellos a su turno, la han socavado con sus manejos arbitrarios ya que los fondos de educación son tomados como una jugosa caja para mantener amigos y lealtades”.

Al respecto, el gremio educativo confirma que el diputado Alejandro Aradas dialogó con la conducción de este sindicato, manifestando “esta denuncia que la realizamos en todos los niveles administrativos y judicial desnuda la fragilidad de los controles que tiene el Ministerio de Educación para con estos organismos educativos como lo son UEGP, escuelas de gestión social, etcétera , hoy no sólo le están quitando presupuesto valioso a Educación pagando como docente a personas que no lo son y que muchas veces son ficticias sino que también están perjudicando a los más de 15 mil docentes desocupados en el Chaco, aportando elementos probatorios de una de las tantas Escuelas de Gestión Privada que sufren de este vicio denunciado por Federación SITECh en reiteradas oportunidades. En relación a la investigación realizada sobre la UEGP N° 175”, expone.

“Por nuestra parte, basta con hacer una simple revisión en los medios de comunicación para advertir la aparatosa parafernalia montada por los dueños y señores” de estas escuelas que no hacen más que ratificar nuestros dichos sobre la connivencia entre gobierno y sus amigos empresarios de la educación o en su defecto dirigentes de movimientos sociales, según sea el caso. Claramente esta política putrefacta en educación permite montar a sus amigos negocios millonarios con fondos del Estado, en contra de la propia Constitución Provincial y la Ley de Educación que rezan que en con la educación no se lucra”, asevera Federación SITECh. A lo que seguidamente señala: “ni hablar de las escuelas que operan como unidades básicas en la que los ‘patrones’ arrasan con los derechos laborales de los trabajadores”.

“Este ‘desmanejo’ para mantener lealtades, no es gratuito ya que a la par que el propio Gobierno y su Ministerio alimentan el monstruo de las escuelas privadas subvencionadas y las escuelas de gestión social, enflaquecen hasta su extinción a las escuelas públicas estatales que miran atónitas las bestiales inversiones destinadas a la ‘educación privada subvencionada’ y a la ‘gestión social, bastión del PJ en épocas electorales. Basta con que un fiscal pase por Marconi y calle 3 en la ciudad de Resistencia e intervenga de oficio frente al accionar de Lotería Chaqueña que, sin siquiera sonrojarse, destinan fondos para construir una escuela privada, mientras las escuelas del Estado se caen por el abandono”, asevera el sindicato que encabeza Federación SITECh.

“En este escenario en el que las contradicciones son constante amenaza de cierre de grados, cargos, cursos, divisiones, etc. mientras que a la par, los demás tipos de gestiones no tienen el más mínimo control, dejando al descubierto el ensañamiento para con la escuela pública estatal y sus trabajadores”, remarca. A lo que acota: “No es casual la competencia desigual alimentada por el gobierno cuando a las privadas les construyen piletas y las estatales no cuentan ni con agua en los sanitarios. Tampoco es producto del ‘arbitrio divino’ que las escuelas de gestión social cuenten con comedores, mientras las escuelas del Estado ven vaciarse sus aulas porque en el contexto de crisis y hambre no cuentan ni con una copa de leche para ofrecer a sus estudiantes. La cuestión está estudiada, atacar, desprestigiar, desfinanciar, vaciar, la escuela pública para dejarla en manos de sus amigos empresarios y movimientos sociales con relaciones carnales con el propio gobierno”, destaca.

“A tal efecto, debemos recordar que Federación SITECh se reunió con todos los candidatos tanto para las elecciones del 2019 como las del 2021 para poner en agenda todos estos males que afectan a la educación pública, y en ambas oportunidades todos los candidatos firmaron un compromiso en defensa de la escuela pública, incluso el propio Gobernador de puño y letra se comprometió a llevar adelante una auditoría de corte en las escuelas privadas subvencionadas y en las escuelas de Gestión Social, más aún, el Gobernador Jorge Milton Capitanich propició la realización del Congreso Pedagógico-Docente, congreso que fue aprobado por Ley y con un mega lanzamiento en el año 2.019 y que producto de la pandemia fue suspendido y al que hoy se niegan a reactivar a sabiendas que la docencia está comprometida y decidida a participar para poner un coto definitivo a los manejos y desmanejos en educación pública”, sostiene Federación SITECh.