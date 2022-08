Zdero pide informes sobre renuncia del director del hospital "Salvador Mazza" de Villa Ángela

El diputado provincial Leandro Zdero presenta un pedido de informes en la Legislatura sobre la renuncia del director del hospital Público “Salvador Mazza “de Villa Ángela, Chaco, el lunes pasado. Las cuestiones estarían referidas al funcionamiento del lugar, concretamente al recorte abrupto de horas de guardias, falta de terapia intensiva, y de personal médico entre otras circunstancias, por lo que resultaría inviable prestar un servicio de atención de la salud como corresponde.

Hace unos días, el director realiza declaraciones, a través de un medio local, donde expone su renuncia y ofrece los motivos de su determinación. En este sentido, Zdero manifiesta:“Salud debe dar explicaciones. Las graves declaraciones del director y su renuncia ratifican que para el gobierno no es prioridad la salud ni de un lado ni del otro del mostrador”.

“Salud sin soluciones: en el Chaco se deriva hasta para sacar una muela”

“El sistema no funciona. No hay medicamentos, no hay remedios, hay menos médicos y profesionales precarizados en la salud y la gente sigue esperando. Esto se suma las declaraciones de la misma directora del hospital Pediátrico que admitió falta de pediatras en el interior y evidencia que hace 15 años profundizan el sistema de derivación y no de atención”, acota el legislador provincial.

Por último, Zdero subraya que el proyecto 2.275/2022 “es un pedido ante la gravedad que significa la renuncia de un director de hospital, fundado en la imposibilidad de una atención adecuada de la salud que la población de la localidad de Villa Ángela y su zona de influencia requiere, es por ello, que solicita al ministerio responsable se informe al respecto”.