Federación SITECh convoca a medida de fuerza, concentración y movilización, el miércoles 10

Federación SITECH convoca a medida de fuerza con movilización y concentración en cada una de las localidades para el miércoles 10 de agosto en el marco del paro nacional.

En un documento, el sindicato que encabeza Eduardo Mijno advierte que “el conflicto con el sector docente no se limita a un pronunciamiento aislado, ya que en la provincia la docencia no ha depuesto su reclamo pese al mecanismo disciplinador del descuento por día de paro, incentivado por quienes carentes de legitimidad en sus ‘pactos’ aplican la máxima ‘la letra con sangre entra’. Atento a que el conflicto no se ha destrabado, este sindicato, tomando el mandato de las bases, prepara un paro con asistencia a los lugares de trabajo a concretarse próximamente”, anuncia.

.

En este sentido, señala que “la medida responde al reclamo de apertura de paritaria que en nuestra provincia fue cerrada en el mes de febrero; en contra de la política represiva ejecutada por el gobierno de Capitanich con criminales descuentos a los trabajadores de la educación y frente al hastío que provoca un Ministerio de Educación que toma definiciones sin el mínimo de consulta como es el caso de la hora ampliada en primaria y el nuevo régimen académico en secundaria, todo esto a espaldas de la docencia, los estudiantes y los tutores”.

“Claramente la provincia no es ajena a la crítica situación económica-social que atraviesa el país, y en este sentido, la docencia chaqueña siempre ha sido postergada por los distintos gobiernos quienes con sus nefastas políticas de ajuste han sumergido a la mayoría de los docentes en la pobreza e incluso la indigencia, y en esto el Gobernador Capitanich y su antecesor Peppo son más que responsables ya que sólo en sus gestiones, cada uno a su turno, han talado un 70 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación”, plantea.

Desde Federación SITECh convocan “a la docencia a movilizarse el día miércoles 10 de agosto en sus respectivas localidades para hacer visible el descontento y demostrar al señor. Jorge Milton Capitanich, que mientras el dirime su futuro como presidenciable o candidato a gobernador, los guardapolvos blancos retoman las calles, hartos de no llegar al día 15 de cada mes, de ser salvajemente reprendidos por luchar, de ser considerados como ‘último orejón del tarro’ en las decisiones de educación. Señor Gobernador, la docencia está suficientemente fogueada para continuar esta lucha, es su responsabilidad convocar al diálogo y dejar las cadenas de anuncios mediáticos, la paritaria debe ser libre y abierta, y no puede bajo ningún punto de vista, ser cercenada por pactos con amigos”.