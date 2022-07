El Frente Gremial Docente reivindica la cláusula gatillo

Las entidades sindicales del Frente Gremial Docente, ATECh; UTrE- CTERA y SADOP, reivindican la cláusula gatillo. Sostienen que esta herramienta es la encargada de proteger el poder adquisitivo de los salarios ante la inflación.

Aseguran que esta herramienta “es la encargada de proteger el poder adquisitivo de los salarios frente a la incesante inflación reinante en el País y en la Provincia, independientemente de subrayar como siempre”: A la par que aseveran que “el reclamo no se agota en la cláusula citada, no solamente se aspira a no perder ante la inflación, sino que el reclamo tiene que ver además, con avanzar con la recomposición salarial reclamada, para estar por encima de la inflación, en principio, para recuperar poder adquisitivo perdido en años anteriores”.

En la dirección planteada, el Frente Gremial ratifica el reclamo puntual, para “que el 10 por ciento que se pagó con los haberes de mayo último en concepto de anticipo de la cláusula gatillo al sector docente –de la activación que debe hacerse de la misma con los haberes del presente mes de julio para corregir el desfasaje por inflación que arroje el segundo trimestre del año, una vez que se conozca la inflación del pasado mes de junio-, quede definitivamente incorporado como parte de la recomposición salarial reclamada, y la activación de la cláusula gatillo con julio implique la incorporación de nuevos fondos para la corrección antes mencionada”.

Las organizaciones gremiales del Frente “aguardan el cumplimiento del compromiso asumido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda –y frente al reclamo del espacio gremial-, en el marco de las negociaciones de principios de año, en la mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, para la concreción de la reclamada recomposición salarial”.