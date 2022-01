“Federación SITECh ante el exagerado optimismo en el anuncio del cumplimiento del 4to trimestre de la cláusula gatillo con bombos y platillos por parte del gobierno, debe expresar que el mismo no se ajusta a la realidad de los bolsillos de los docentes chaqueños”, expresa en un documento, el sindicato docente.

“Debemos tener en cuenta que este compromiso lo firmó en año 2.019 y un año (el primero de su nueva gestión, no lo cumplió), siendo pertinente aclararle que la cláusula Gatillo no es un mecanismo de aumento de sueldo , sino de recomponer el sueldo cada tres meses de acuerdo con la pauta de inflación de esos meses,

es decir que la cláusula gatillo mantiene el estado de situación y es fundamental su vigencia para no perder contra la inflación”, plantea el sindicato que conduce Eduardo Mijno. A lo que poco después señala “una vez asegurada ésta, la discusión central pasa por ver como recuperamos poder adquisitivo luego de haber perdido el 80 por ciento de ese poder en los últimos cuatro años y que en el 2.021 solo se recuperó un 12 por ciento, desmintiendo categóricamente una recuperación como dice el gobierno de un 90 por ciento, intentando confundir a la comunidad educativa, por lo que para nada está garantizado el inicio de clases”.

Además, sostiene: “Cuestión no menor es el tema de la devolución de descuentos por días de paros, Federación SITECh ya planteó que no lo va a considerar como ejercicio vencido ( los docentes se autofinaciaron la recomponsición de tinte electoralista otorgada el año pasado ) , cuestión esta que será llevado a la Comisión de Política como condición ( no única ) para inicio de clases”.

En esa línea, remarca: “No solo está en discusión el tema salarial sino también se agrega la discusión sobre condiciones de trabajo y el sistema educativo y como definió nuestro Congreso Ordinario el mecanismo más democrático es el Congreso Pedagógico Educativo dispuesto por ley para debatir temas centrales como la subvenciones a las escuelas privadas , la reglamentación de las escuelas de gestión social , proyectos especiales etc . para volcar y recuperar recursos para la escuela pública” .

“El Congreso Pedagógico Educativo permitía encarar democráticamente el negociado de los postítulos , la competencia de títulos y los concursos del nivel secundario y superior entre otros temas”, afirma Federación SITECh.

“Insistimos, no vemos donde se funda el optimismo del gobernador, si tomamos como antecedente lo que sucedió recientemente y que fue denunciado por este sindicato cuando al sector de los bibliotecarios ( inscripto en concurso de ascenso ) se les interrumpe la licencia por vacaciones con el fin de no pagar a los suplentes , nos da una pauta que estamos más al borde de un conflicto que a un inicio de clases sin trauma”, advierte.