Federación SITECh convoca a paro para este miércoles 20

Federación SITECh ante la convocatoria a mesa técnica para hoy- plantea la necesidad de tratar sobre tabla como tema prioritario la devolución de los haberes descontados por día de paro, cuestión esta que fue rechazada por el Ministerio y el resto de los gremios presentes.

Ante esto, aclara que lo propuesto por este sindicato “está contemplado en el Estatuto del Docente en su artículo 47 sobre la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, en el que establece que por simple mayoría se puede incorporar sobre tabla temas al orden del día, por lo que claramente se deduce que faltó voluntad por parte del Ministerio y del resto de los gremios presentes”.

El secretario general de Federación SITECh expresó, en esta reunión de Política Salarial, que “era impostergable; necesario y de urgencia el tratamiento sobre tabla de la devolución de los haberes descontados por días de paro ya que la recomposición ofrecida por el Gobierno, de no hacerse concreta la devolución, la terminan financiando los propios docentes”. A su vez, indica que “daba por hecho la incorporación en el temario sobre tabla el tema en cuestión y ante esto el ministro expresa que no estaba preparado para el tratamiento del mismo por lo que ante ese planteo se lo refuto diciendo que “esto no es una cuestión técnica, sino que se trata de una decisión política”, sin embargo lo que más sorprendió es que los propios sindicatos que estaban presentes expresaron que si bien están en desacuerdo con los descuentos, no era el momento ni la oportunidad para que la Comisión de Política Salarial fije postura para que se haga efectiva la devolución".

Ante la negativa de parte del ministro y de los propios gremios, este sindicato ha decidido convocar a una medida de fuerza para el día de mañana, miércoles 20 de octubre, con concentración y movilización en cada una de las localidades de la provincia, como así también tratar esta tarde en el marco de la Jornada de Protesta la organización del paro activo de mañana.

Al mismo tiempo, rechazan las expresiones del ministro cuando dice “que solamente un grupo minúsculo (10 docentes) es el que está disconforme porque en las visitas que hace a las escuelas 100 docente lo aplauden, cuestión ésta absolutamente falaz y con un claro intento de desprestigiar al sector docente que ha mantenido el conflicto incesantemente.

En este marco en el que claramente no hay voluntad por parte del Ministerio de resolver el conflicto con el sector docente, convoca “a toda la docencia a movilizarse el día de la fecha en el marco de la jornada de protesta y al mismo tiempo organizar el paro de mañana para demostrar al profesor Lineras que es absolutamente falaz su argumento de que la gran mayoría de la docencia está conforme y exigir, de esta forma, la urgente devolución de los haberes descontados por días de paro con los que han confiscado el salario docente y ahora pretenden usarlo de caja para financiar la “recomposición” anunciada mediáticamente”..