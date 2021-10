APTASCH encabeza una nueva jornada de protesta de salud pública en toda la provincia  

Insisten en el reclamo, principalmente, de mejora salarial y de poner fin a la precarización laboral.

En Resistencia, los trabajadores se concentran en primer lugar en el Hospital Perrando para luego movilizarse al Hospital Pediátrico, donde levantaron la voz por la necesidad no solo de tener mejoras salariales que recompongan verdadera el poder adquisitivo, sino que también manifestaron su “repudio a la modalidad que implementa el Ejecutivo en sus anuncios, donde no solo no sabemos los pormenores de los mismos, sino que además no convoca al diálogo ni a la negociación, y define de este modo el futuro de los trabajadores, tanto en material salarial como laboral, de manera unilateral, cuando esos anuncios o promesas que realiza son justamente materia de negociación con representantes del sector”, afirmó el Secretario General de la entidad, Dr. Ricardo Matzkin.

Además, en esa misma línea, desde APTASCH critican los anuncios referidos a las condiciones de trabajo y contratación. “Sin muchas precisiones, y de manera un poco imprecisa, el gobernador determinó que habrá un sector, que él define como los profesionales, o los de mayor antigüedad, que van a ir posando a contratos de servicio, como forma de ir dando respuesta a la precarización laboral. Pero, en ese sentido, nosotros ya hemos presentado notas, sin respuestas, sobre la modalidad de dicho proceso, que no queremos sea irregular como ya lo fue años atrás”

“Lo que seguimos reclamando en ese sentido es que se abra la negociación para definir los criterios del proceso, como se va a trabajar en los órdenes de mérito, el control de proceso, etc. Todo eso nosotros exigimos que tenga participación de los trabajadores”, agrega Matzkin.

En esa misma línea, el referente gremial hizo hincapié en la necesidad de “contar con la participación de los trabajadores en el proceso de implementación de la Carrera Sanitaria, una demanda de hace muchos años y que reclamamos al Gobernador la inmediata puesta en marcha con participación de los trabajadores”.

Además de la movilización en Resistencia, que congrega a un centenar de trabajadores, APTASCH realiza movilizaciones y asambleas en localidades como Villa Ángela, General San Martín, Pampa del Infierno, entre otras.