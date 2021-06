Vuelta a las aulas: Desde este miércoles 16, comienza el retorno gradual

A través de la Resolución 3.242/2.021, refrendada por Decreto 1321/21 del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación determina el protocolo de retorno progresivo a clases presenciales, a partir del miércoles 16 de junio. Estas nuevas definiciones responden al diagnóstico del desarrollo evolutivo de los indicadores sanitarios

Al respecto, la ministra de Educación, Daniela Torrente, indica que “los protocolos son los mismos que teníamos instrumentados (protocolos establecidos en el Decreto 355); lo que irá cambiando gradualmente de aquí al receso de julio, y con posterioridad, es la cantidad de estudiantes y niveles que asistan a la presencialidad”.

“Nuestra intención es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las escuelas se conviertan en espacios seguros para estudiantes y docentes, respetando los protocolos y asegurando la presencialidad, que es lo único que garantiza el acceso efectivo al derecho a la educación a la población estudiantil más vulnerable”, señala Torrente.

En ese sentido, la ministra asegura que el objetivo de la cartera educativa es, finalizado el receso escolar de invierno -que se mantendrá tal cual está establecido en el calendario 2.021, del 12 al 23 de julio-, “volver a la presencialidad con todos los niveles en todas las localidades” de la provincia, atento a que para esa época se prevé “un gran avance en el operativo de vacunación” y un “amesetamiento de las curvas de contagios”.

“Ya hemos vacunado a la totalidad de los y las docentes de los niveles Inicial y Primario y cargos directivos, salvo casos aislados, con al menos la primera dosis; así que las escuelas serán más seguras para los y las docentes, respetando lógicamente el distanciamiento con los y las estudiantes para evitar contagios”, considera Torrente.

Presencialidad cuidada, restringida y bajo bloqueo focal

Para la vuelta paulatina a la presencialidad, se clasifican los establecimientos educativos en tres grupos: Escuelas con presencialidad cuidada, Escuelas con restricciones y Escuelas bajo bloqueo focal. La implementación de este esquema comenzará a regir a partir de este miércoles 16, para los niveles Inicial y Primario, en todas sus modalidades. A partir del martes 22 de junio se sumarán los niveles Secundario (todas las modalidades) y Superior; y desde el 28 del mismo mes lo harán las escuelas de Formación Profesional, bibliotecas y otros servicios educativos.

En aquellas localidades donde los contagios no superen los 500 casos activos cada 100 mil habitantes, las instituciones educativas integrarán el grupo de escuelas con presencialidad cuidada -incluyendo la totalidad de establecimientos del ámbito rural - y desarrollarán sus clases de manera presencial, siguiendo los protocolos establecidos en el Decreto 355/2.021.

En localidades que registran más de 500 casos cada 100 mil habitantes, los establecimientos serán incluidos en el grupo de Escuelas con restricciones, y solo asistirán presencialmente los grupos priorizados en la Resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) Nº 386. Estos son: las poblaciones escolares que por distintos factores no hayan podido mantener su continuidad pedagógica; niños de sala de 4 y 5 años del nivel Inicial; niños del primer ciclo y de 7º grado del nivel Primario; estudiantes de ciclo básico y último año del nivel Secundario; y alumnos con discapacidad que no formen parte de los grupos de riesgo. A partir de esta nueva Resolución se suman también a este grupo los estudiantes que deban cumplir con los trayectos de prácticas en el nivel Superior, nivel Secundario (todas las modalidades) y Formación Profesional. Los demás grupos tendrán acompañamiento virtual a través de la Plataforma 'ELE' y otros entornos virtuales de aprendizaje. Cabe destacar que la creación de aulas propias en 'ELE' será obligatoria.

Para las escuelas del Área Metropolitana del Gran Resistencia, la selección volverá a realizarse por barrios, de acuerdo a la aglomeración de casos positivos de COVID-19. Cada semana, los días viernes, a las 18, desde el Ministerio de Educación se dará a conocer cuáles son los barrios y localidades comprendidas en este grupo.

Esta semana, las localidades del interior bajo Presencialidad Restringida son: Campo Largo, Capitán Solari, Charata, Ciervo Petiso, Colonia Aborigen, Colonia Benítez, Coronel Du Graty, Corzuela, General San Martín, General Vedia, Isla del Cerrito, Juan José Castelli, La Escondida, La Leonesa, La Verde, Laguna Blanca, Lapachito, Las Breñas, Las Garcitas, Las Palmas, Los Frentones, Machagai, Makallé, Margarita Belén, Misión Nueva Pompeya, Pampa Almirón, Pampa del Infierno, Presidencia de la Plaza, Río Muerto, Sáenz Peña, San Bernardo, Tres Isletas y Villa Ángela.

En cuanto al Área Metropolitana del Gran Resistencia, los barrios de la capital bajo Presencialidad Restringida son: Palermo I y II, Villa Libertad, Villa Don Alberto, Villa Facundo, Villa El Dorado, Villa Centenario, San Miguel, Villa del Oeste, Villa Don Enrique, Villa Adelante, Villa 25 de Mayo y Pezzini, Villa Perrando, Villa Domingo, Villa Encarnación, Villa Ávalos, Villa Odorico, Plan 96 Viviendas SEJCH, Plan 56 Viviendas SEJCH, Vargas II, Villa Prosperidad, Villa Don Rafael, Barrio Central Norte, Villa Los Lirios, Villa San Juan, Villa Elisa, Villa Teniente Saavedra, Villa General Mitre, Golf Club, Villa Donovan, Roger Balet, Villa Mariano Moreno, Villa Aeropuerto, Centro 3 (delimitado por las avenidas Alberdi, Alvear, Hernandarias/Avalos, Lavalle/Laprida, Velez Sarsfield y 9 de julio), Villa El Tala y Villa Juan de Garay. En Barranqueras estarán bajo esta modalidad las escuelas de los barrios La Toma, Florida Norte, Las Malvinas y 75 Viviendas. En Fontana, Barrio Nueva Provincia, Villa Sarmiento, Barrio José Hernández y Villa Allín; y en Puerto Vilelas, los barrios 150 Viviendas y 60 Viviendas.

Finalmente, las escuelas bajo bloqueo focal serán establecimientos de cualquier nivel y modalidad de localidades que presenten crecimiento inter-quincenal de la tasa de incidencia COVID-19 mayor al 20 POR ciento, o cuyos Comités de Emergencia locales decidan la interrupción total de actividades presenciales; para esto último, se consultará a los intendentes de cada Municipio. También se incluyen en este grupo las escuelas con más de tres burbujas con casos activos en simultáneo. En estas instituciones se suspenderán las actividades presenciales; los docentes deberán dar continuidad al desarrollo curricular a través del dictado de clases de manera digital, utilizando la plataforma ELE y otros entornos. Las localidades bajo bloqueo focal informadas esta primera semana son: Basail, Charadai, Chorotis, Concepción del Bermejo, Gancedo, General Pinedo, Puerto Tirol, Taco Pozo y Villa Berthet.

Cabe recordar que los establecimientos educativos deberán conservar una guardia mínima, garantizando el acceso a los dispositivos electrónicos y la conectividad. Los docentes que no posean medios digitales conectados y deban cumplir su jornada laboral de manera remota deberán asistir al establecimiento, usando las herramientas allí disponibles. Las autoridades de cada escuela deberán informar, tanto a la Dirección Regional como a la Regional Sanitaria, sobre la adopción de este protocolo, ya sea para la suspensión o para la continuidad de la presencialidad.