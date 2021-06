Federación SITECh alerta sobre el inminente tratamiento de la Ley de Educación Digital

Federación SITECh alerta a la docencia “ante el intento del Poder Ejecutivo de imponer una ley de ‘educación digital’ en la que pone entre paréntesis la presencialidad como modalidad por excelencia del sistema educativo, creando un sistema paralelo que inclusive modifica cuestiones centrales del Estatuto del docente”.

Considera el sindicato que encabeza Eduardo Mijno que “la presencialidad no puede ser reemplazada en el terreno pedagógico por la virtualidad, máxime si se entiende que el acto de enseñar y aprender trasciende la mera transmisión de conocimientos, y en este sentido la ‘virtualidad’ no es más que un ‘medio’, una de las tantas herramientas que a diario utiliza el docente, pero de ninguna manera puede ser pensada como un fin en sí mismo y mucho menos pretender reemplazar la presencialidad, correrla del lugar central que ocupa en ese acto de encuentro con el otro, que no solo nos permite alcanzar y desarrollar procesos cognitivos sino que va mucho más allá dado que la ‘escuela’ es uno de los principales agentes socializadores en los que el contacto con el otro van mucho más allá de una pantalla”.

En ese mismo sentido, expresa: “Pretender instalar un modelo de educación centrado en la virtualidad es desvirtuar las verdaderas discusiones que hay que dar en la escuela pública, es tomar la excepcionalidad de la pandemia como regla, es habilitar reformas encubiertas e inconsultas que claramente a mediano plazo impactarán de manera negativa en las escuelas, esto no significa estar en contra de la virtualidad pero tampoco desconocer que la misma fue aprovechada para hacer negocios millonarios (plataforma ELE; postítulos y carreras) y que trajo como resultado todo lo contrario a lo que supuestamente se pretendía que no era otra cosa que acompañar las trayectorias educativas y que redunde en calidad”.

Por otra parte, en cuanto a la reglamentación del teletrabajo afirma que “esto fue y es una reivindicación llevada adelante por este sindicato desde que se inició la pandemia y que el gobierno se negó sistemáticamente a tratarla, y cuando lo hizo en el año 2.020, sin que se tuviera presente el proyecto de ley que hoy pretende imponer el Ejecutivo, las instituciones educativas categóricamente rechazaron prácticamente por unanimidad en las jornadas de 19 al 23 de octubre del 2.020”. Así es que subraya: “los antecedentes que hay sobre consulta democrática de ninguna manera favorecen la postura del Ejecutivo de la creación de un sistema paralelo de educación digital, que dicho sea de paso es agregarle a la burocracia ya existente en el Ministerio de Educación más cargos, siendo que la ‘repartija’ de la pobreza no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta básica familiar y de hecho la mayoría de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza e inclusive en la indigencia”.

“Llama la atención la rapidez con la que quiere actuar el Ejecutivo para imponer un sistema que surge claramente del texto del proyecto de ley, en el que el Ministerio en forma arbitraria tomaría decisiones fundamentales e incluso con modificaciones groseras en nuestro Estatuto del Docente como por ejemplo la de certificar y acreditar las competencias digitales que se incluirán de manera gradual como condiciones para el ingreso, acrecentamiento de horas, de ascenso, interinatos y suplencias; crear una super estructura escalafonaria sin precedentes a solo efecto de ‘atender el sistema de educación digital’; destinar un porcentaje del presupuesto educativo provincial, que no es otra cosa que solventar la ‘fantasía digital’ de Capitanich con los propios recursos educativos cuando los trabajadores tenemos salarios de hambre”, sentencia Federación SITECh. A lo que poco después, asevera “este Ministerio actúa antidemocráticamente y a favor de los ajustes y amigos del gobierno”.

“Llama también la atención el hecho de que pasaron más de 9 años sin reglamentar las Escuelas de Gestión Social, que como hemos dicho es otra manera de privatizar la educación en cuanto que la falta de reglamentación le permite al Ministerio, como fue reconocido en la propia interpelación a la ministra, facilitar un negocio a los movimientos sociales amigos del gobierno”, sostiene el gremio docente. A lo que poco después afirma: “Evidentemente poner en cartera este proyecto de Ley de Educación Digital y postergar los tan demandados por la docencia no es producto de la casualidad y mucho menos de prioridad, sino que por el contrario es la demostración más clara de impunidad para ‘dejar pasar, dejar hacer’ a los amigos del poder”.

“Ante la situación descripta el intento del Ejecutivo y seguramente con el apoyo de algunos diputados oficialistas de querer implementar una ley cuyas ideas fueron categóricamente rechazadas por la docencia, no hace otra cosa que traer más conflicto al ya existente y por lo tanto invitamos a los diputados que no se presten a la maniobra de imponer una ley a contrapelo de la voluntad de la docencia, recordando que está vigente la ley del Congreso Docente cuya esencia es la más amplia democracia, no solamente en el ejercicio de la docencia sino de toda la comunidad, para debatir la educación en general y que por lo tanto creemos es el camino adecuado para tratar cuestiones centrales que tienen que ver con la educación”, reafirma Federación SITECh.