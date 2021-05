Federación SITECh repudia descuentos por días de paro

Federación SITECh, “ante la información que nos acercan los liquidadores, repudia la decisión política de parte del gobernador y la ministra Torrente de efectuar descuentos por días de paros aberrantes, de carácter confiscatorio y de despojo, dejando a miles de familias docentes sin el sustento alimentario por el solo hecho de protestar, cuando el propio Gobernador y la ministra reconocen como sueldos de pobreza los de este sector. Por lo que afirmamos que el conflicto docente no terminará en la medida que no se devuelvan los mismos como condición necesaria y no única, advirtiendo al gobierno que no se aproveche de la pandemia como lo hizo en el 2.020 y que trajo como consecuencia el levantamiento del sector en el mes de febrero”.

“Lo antedicho no es ocioso en cuanto que algunos docentes quedaron con menos de la mitad del sueldo, con montos de más de 20 mil pesos confiscados por descuento, lo que significa quedar en la indigencia total, luego tener sueldos por debajo de la línea de pobreza en la mayoría del sector docente”, manifiesta el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

En esa línea, el gremio docente recuerda que “el mes pasado el gobierno ya efectuó descuentos arbitrarios sustanciales a los haberes docentes, por lo que la reiteración de nuevos descuentos debe interpretarse como un ensañamiento con el sector y una represalia por haberse atrevido el docente a protestar por su salario, mientras se desvían fondos para los amigos del gobierno como son las escuelas privadas, de gestión social y proyectos especiales y en este sentido, no nos imaginamos mayor injusticia”.

“Queda claro que no alcanzó las acciones gremiales para frenar la represalia del gobierno contra el sector cuando se repudió la Resolución de la ministra N° 1.079/21, dando instrucciones a directores para que no informen a través de un documento de rechazo, en cuanto que no era el director el encargado de la ‘tarea sucia de delatar’ a sus colegas o cuando se marchó a las regionales a repudiar a las mismas por haber dispuesto información sumaria en cumplimiento de la Resolución N° 1.079; o cuando este sindicato se movilizó para brindar solidaridad y asesoramiento legal a los directores que no cumplieron con semejante tarea de denunciar a sus compañeros”, expresa Federación SITECh.

“Claramente el gobierno se aprovecha, a sabiendas que la justicia es para los poderosos y no para los trabajadores ya que en el camino de judicializar los descuentos (intentado en varias oportunidades por este sindicato) el gobierno ha tenido la arrogancia de incumplir sentencias de primera instancia, para que el Superior Tribunal termine avalando la injusticia de los descuentos”, sostiene el sindicato de la educación.

Reitera que “el conflicto no terminará y se profundizará en la medida que el gobierno no devuelva lo indebidamente descontado, entre otras reivindicaciones, aclarando que más tarde o más temprano se termina la pandemia y tendrá nuevamente el gobernador, miles de docentes frente a casa de gobierno y miles de docentes movilizados en el interior en cada una de las localidades en un año que es electoral, por lo que señor gobernador, tendrá que reflexionar sobre las medidas represivas contra el sector docente y sus políticas de ajuste”.