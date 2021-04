SITECh Sudeste disconforme con medidas de Educación

La Comisión Directiva de SITECh Sudeste manifiesta su desacuerdo “con los alcances del Decreto 712, el que modifica el Decreto 818/2020 que a su vez había modificado en forma excepcional las designaciones de suplencias y/o interinatos mientras durara la emergencia sanitaria por la pandemia COVID- 19. El Decreto 818 fue una decisión unilateral del Gobierno ignorando los planteos gremiales realizados en sucesivas mesas técnicas en el transcurso del año pasado, por lo que el reclamo estaba dirigido a la derogación de esa norma dejando las cosas tal como estaban antes de su vigencia”, plantea el sindicato de la calle Santiago del Estero.

“En cuanto a las designaciones de interinatos y suplencias en el primer acto del año, las que dieron comienzo en la fecha de manera presencial por pedido de los sindicatos, es de lamentar que las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología no hayan aprendido de la experiencia del último año. No sólo no se eligieron los lugares adecuados- con los que se cuenta-, sino que se pretendió usar el sistema online SIE para la exposición de cargos, experimento fallido como tantas veces quedó demostrado a lo largo del año anterior porque cuando se lo necesita el recurso no funciona”, remarca SITECh Sudeste.

En esa línea, señala que “el pedido de presencialidad en el primer acto del año, por las características especiales que tiene, apuntaba entre otras cosas a superar estos inconvenientes, garantizando el derecho de los docentes postulantes con la sola salvedad de respetar los protocolos sanitarios ya conocidos”.

Finalmente, SITECh Sudeste quiere dejar sentado que “si así se van a cumplir los acuerdos firmados el pasado 26 de marzo del corriente, queda claro que algunos funcionarios actuantes descreen de los compromisos que surgen del diálogo y muestran que están desandando un camino recién comenzado, llevándonos a la situación de conflicto de principios del año”.