Mañana de emociones, en la entrega de 20 casas en el barrio Emerenciano

“20 victorias. Falta muy poco. La alegria es piquetera “, destacan desde el Movimiento Socialistas Emerenciano, al referirse a la entrega de 20 casas en el barrio del mismo nombre, ubicado en avenida San Martín 3.300.

El acto se realiza durante la mañana de hoy, con la presencia de los referentes de Socialistas Emerenciano y los gestores de estos sueños que se concretan con el aporte de la organización social. Un día de la Memoria con ribetes particulares. “Asi es, uno nunca olvida. Hoy fue un día muy especial, fue un 24 de marzo diferente. El recuerdo de papa esta siempre en cada accion. Esa pequeña casa enfrente de plaza España quedará en mi memoria siempre; tia Ricarda, su maquina de coser; la Chivi( Silvia) mi unica amiga de pequeña; Pocha Nadal, Papinutti; mucha gente que marcaron esas vivencias. Mamá tan ella peleando con el mundo, incluido familiares de ella, que la cuestionaban por la militancia de papa. Tanto que uno no olvida. Que nos llevó a tirarle el tarro de pintura a Ruiz Palacios (genocida) cómo olvidar cómo claudicar, como no amar las luchas y reivindicarlas . Este 24 de marzo es de todos no solo de los que recordamos. Hoy el 24 de marzo es del pueblo que no se dejará avasallar. La memoria es nuestro camino de lucha”, rememora, Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano. Y, para el final, parafrasea al Che Guevara: “Hasta la victoria siempre”.

Doctor Saùl Andrès Acuña