Nikisch con duras críticas al gobierno provincial: “ineficiencia; falta de coherencia y mentiras”

Durante el debate legislativo donde finalmente se aprobara el acuerdo entre Chaco y la ANSES , el diputado Roy Nikisch expresa duras críticas a la gestión política del oficialismo chaqueño, marcando puntualmente “ineficiencia; falta de coherencia y mentiras. Es difícil creer que no puede haber algo encerrado en esta urgencia de acordar con la ANSES”, subraya.

“Arma de doble filo”

Al comenzar su exposición en el recinto legislativo, Nikisch hace referencia detallada a un documento del Frente Grande: “es aliado del oficialismo y al hablar del alcance de las normas referidas al acuerdo del ANSES y la provincia del Chaco afirma que el convenio es un arma de doble filo, lo dice un partido que pertenece a la alianza que hoy nos gobierna”.

“Famosos 1.400 millones de pesos”

“Con referencia a los famosos 1.400 millones de pesos, lo que llama la atención, para los que hemos estado en el Ejecutivo, es que recién se haya firmado el Convenio de Armonización o el Convenio de Compensación, el 30 de noviembre, porque no se trabajó todo el año y marca la ineficiencia del InSSSeP de presentar la documentación correspondiente”.

“No brindan información”

“ Según publicación en los periódicos , difundida por el oficialismo durante el año 2.020, había funcionarios de la ANSES en el InSSSeP trabajando para lograr tener los números con tiempo y que no estemos ahora de apuro sin tener la información correspondiente, y le digo más presidente, no logramos conseguir el presupuesto del InSSSeP, no hay forma, ni por nota, ni por pedido. Se lo mandan en forma reservada, secreta, al Gobernador para que dé su autorización, porque Ustedes aprobaron a fin de año una cláusula donde se establece que solamente el gobernador puede aprobar el presupuesto del InSSSeP”.

“Medicamentos para enfermos oncológicos”

“No hay absolutamente nada, no tenemos ideas de las deudas, ni mucho menos, así que en ese sentido creo que deja mucho que desear. La ineficiencia es tal que inclusive hay casos en donde el InSSSeP hoy está demorando la entrega de los medicamentos oncológicos a las personas enfermas de cáncer”.

“Presupuesto ejecutado y no se pagan seguros de vida”

“Hoy se habló aquí del seguro de vida, que estos 1.400 millones de pesos van a servir para pagarlos en tiempo y forma. Esos 1.400 millones de pesos ya los gastó el InSSSeP, ya está dentro del presupuesto, ya están ejecutados y no se pagan los seguros de vida.

En uno de los medios digitales salió una promoción de abogados que afirman el cobro en forma inmediata del Seguro de Vida para los afiliados. Estamos hablando de personas que tienen un familiar fallecido que han aportado, que han pagado y que hay estamentos del Estado, como es el caso de SAMEEP y, espero que la Legislatura se haya puesto al día, que no pagan los seguros en término”.

“Premios a la irresponsabilidad”

“El ministro de Economía hace pocos días los trató de irresponsables al ex Gobernador Domingo Peppo y al ex vicegobernador Daniel Capitanich. ¿Por qué?... Y muy simple, porque se tomó un crédito que se aprobó aquí, que varios diputados participaron de las negociaciones, de los pedidos. Después de tratar de irresponsables al ex Gobernador y vicegobernador, que están premiados como embajadores en Paraguay y Nicaragua, a los pocos días les dijeron: mirá esto no es así, vos como economista no podés meterte en temas políticos, la cosa no es así”.

“Mentirosos”

“Hasta el 10 de diciembre del 2.019 afirman que todas las cosas que están mal las hizo Macri y entonces el muchacho (el ministro de Economía) retrocedió y dijo: la verdad que por la presión del Gobierno de Macri tuvimos que tomar ese crédito, para gastos comunes. Mentirosos!... totalmente mentirosos!!”.

“Malversación de fondos”

“Se acuerdan los 850 millones de pesos y esos 4 mil millones de pesos del 2.016, eran para obras en las Municipalidades en donde los intendentes iban a determinar cuáles eran las obras, iban a llamar a licitación y esa plata la iba a pagar el Gobierno de la Provincia, 850 millones de pesos. Domingo Peppo quería 500 millones de pesos para obras provinciales, también 200 millones de pesos para viviendas destinadas a los aborígenes. No se hizo nada: Cero, absolutamente nada, lo gastaron en qué, no sabemos”.

“Y otra, les toca a usted Señor Presidente, ya tiene un año. Aquí se firmó y se sacaron fotos con el inicio de obras de 300 millones de pesos para el edificio legislativo: silencio de radio, hasta hoy nadie dijo una sola palabra”.

“Quiere decir que no solamente el ministro, irrespetuosamente, los trata de irresponsables a ex funcionarios como Domingo Peppo y Daniel Capitanich, sino que además miente descaradamente!, porque el crédito de gastos comunes, según dice él, era para pagar el juicio de los judiciales y el resto de la totalidad era para obra pública y no se hizo nada”.

“Tiempo de hacerse cargo sostener coherencia”

“Hagámonos cargo de cómo son las cuestiones, como dijo el diputado Peche. En ese sentido, simplemente el diputado Slimel hablaba de los vaivenes de la política, y es cierto, cuesta sostener la coherencia, demasiado. Imagínense… ustedes que aprobamos aquí una Ley, porque el proyecto oficialista era de inconstitucionalidad, y a los cinco años lo volvimos a reponer y nadie dijo una palabra, entonces, evidentemente cuesta bastante ser coherentes”.

“Autovía ruta 11”

“Hay muchas más cosas para comentar, comparto con el diputado Bergia la vergüenza que en cuatro años del Gobierno nacional no se haya terminado la autovía de la ruta 11, porque se suman a otros años. En julio del 2,007 el ingeniero Fabio Biancalani, dueño de la empresa constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, manifestaba en los diarios de la época, que se reanudaba la autovía de la ruta 11, es decir que en estos 13 años, 4 años pertenecen a Mauricio Macri de retraso y el resto saquen la diferencia, lo que lleva este año 2.021 y desde julio del 2.007 que se iba a reactivar,contando que desde 2.007 para atrás gobernaba también Néstor Kirchner. Así que es difícil sostener la coherencia”, concluye el rovincial , entre otras consideraciones.