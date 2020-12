APTASCh rechaza y repudia acuerdo Gobierno Provincial- UPCP

APTASCh manifiesta su “rechazo y repudio a un nuevo acuerdo entre el Gobierno y UPCP, que significa otro manoseo para los trabajadores públicos y en particular para los de Salud”.

Según detallan desde la asociación que nuclea a trabajadores de salud pública, este acuerdo consiste en un “adelanto de 5 mil pesos por única vez, a cuenta de futuros aumentos, que serán acreditados en una tarjeta de crédito Tuya”.

APTASCh es contundente en esta línea al resumir el acuerdo como “la miseria como norma y el negocio como método”. “Trabajadores empobrecidos y endeudados: este es el argumento esgrimido para ofrecer y también para aceptar limosnas y sumas fijas en vez de incrementos remunerativos, y que se acrediten a través de instrumentos financieros del Banco en lugar de las cuentas sueldo de los trabajadores activos y pasivos”, destaca.

“En otras palabras, se utiliza la miseria como motivo para imponer pautas que consolidan la pobreza. La desastrosa situación económica de la mayoría de los trabajadores no es producto de un fenómeno natural inevitable, sino que se debe a la política salarial sostenida en el tiempo desde el gobierno anterior y hasta la fecha, que ha producido una pérdida acumulada del valor del salario de más del 50 por ciento”, afirma.

“La miseria salarial se ha transformado en norma, en política de Estado. Entonces, el camino para revertir esta situación no pasa por parches del momento, por dar pequeños adelantos para aliviar el bolsillo durante las fiestas únicamente, ni por pautas salariales escandalosamente alejadas de la inflación ni sumas en negro. El camino a tomar debe ser una mejora sostenida del salario, buscando un proceso de recomposición de los ingresos sostenible en el tiempo, no un camino por el cual el sueldo se siga deteriorando”.

Desde APTASCh también indican que “por otro lado, volvemos a repudiar el uso de instrumentos financieros para pagar parte del salario, utilizado por el gobierno anterior para acreditar el refrigerio a través de una tarjeta recargable Tuya y ahora también por este gobierno utilizando la tarjeta de crédito Tuya, haciendo negocios con la clientela cautiva de los trabajadores, que no podemos disponer libremente de nuestro dinero, sino que vemos limitado dónde y en qué gastar lo que es nuestro”

Acotan los trabajadores de la salud: “Exigimos negociaciones salariales generales y sectoriales participativas para todos los gremios. No queremos adelantos de sueldos, no queremos sumas fijas y en negro, no queremos tarjetas de crédito ni de compras, queremos aumento real y en nuestros bolsillos, queremos una recomposición en serio de los salarios de Salud Pública”

“No queremos seguir siendo esenciales a la hora de trabajar y mendigos a la hora de cobrar”, finalizan.