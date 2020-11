La Coordinadora Docente insiste en pedir respuestas para el Nivel Superior

“Entre los problemas del Nivel Superior a esta altura del año los más graves son que algunas carreras no pueden aún abrir cursos por no tener habilitadas las POF; algunos IES reconvirtieron sus ofertas y personal docente para Capacitación e Investigación y aún no tienen las horas asignadas y los que recibieron sufrieron recortes; la validez de las carreras en curso están vencidas y las ofertas que tendrían preferencia para el 2.021 no serían las de formación docente sino carreras técnicas, entre otros.”, expone la Coordinadora Docente, el marco de situación en el que se encuentran afectados los trabajadores de educación.

“La situación de los docentes por todo este panorama se agrava porque las designaciones que se realicen en los meses de noviembre/diciembre, con retroactividad hacía mayo, son pasibles de descuento por ganancias por parte de la AFIP, cuestión que el Ministerio nunca resolvió automáticamente a favor de los docentes aún conociendo las circunstancias”, plantea la coalición de sindicatos de la educación.

En relación a esto, considera que “esto implicaría una quita de salario por problemas ajenos al docente que trabajó todo el año en condiciones de inseguridad y de injusticia, todo esto sin siquiera tener en cuenta que podría ser aún peor si las liquidaciones no se producen antes del receso administrativo con el perjuicio salarial que significaría”.

En el tramo final, la Coordinadora Docente expresa: “Es urgente que el Ministerio brinde respuestas concretas a las demandas de los compañeros trabajadores del nivel superior que no son culpables de la incompetencia de las autoridades para resolver en tiempo y forma”.