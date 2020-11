Federación SITECh acusa a Educación de "pretender emitir resoluciones con interinatos a término"

“Los IES de la provincia vuelven a estar en el ojo de la tormenta producto de decisiones ministeriales que no hacen más que demostrar su absoluto desprecio por las prestigiosas casas de estudio que han formado históricamente a la docencia chaqueña. En este sentido, Federación SITECH tomó conocimiento que, en un nuevo arrebato por implementar mecanismos de ajustes y recortes en el Nivel Superior, el Ministerio de Educación pretende, atropellando toda normativa vigente, emitir resoluciones con interinatos a término, constituyéndose esto en una clara precarización laboral con contratos basuras para los trabajadores docentes”, expresa Federación SITECh.

“Ante esta situación, que es lisa y llanamente un nuevo cimbronazo para el Nivel Superior, este sindicato realizó en horas del mediodía una importante reunión con profesores de toda la provincia para delinear acciones conjuntas en defensa de los IES y advertir a los funcionarios del Ministerio que no podrán avanzar con este tipo de maniobras porque será la unidad docente-estudiantil la que nuevamente, tal lo hiciera con la Ley CRES, salga a la calle masivamente a defender, no solo su fuente laboral sino el futuro inmediato de nuestros institutos, que por inoperancia de los gobernantes hoy se encuentran en terapia intensiva”, expone el sindicato que conduce Eduardo Mijno.

“Asimismo, se repudia la creación y funcionamiento de un organismo paralelo a nuestros institutos, como lo es el Consejo de Planificación de la Educación Superior, que desde el diván pretenden precisar los lineamientos para la previsión y posterior definición de la oferta de Educación 2.021, con una clara bajada de línea de priorizar las carreras de formación técnica y en detrimento de la formación docente bajo el vil argumento de ‘sobran profesores’”, plantea el sindicato docente. A lo que seguidamente considera que “desde la cúspide del poder pretenden aniquilar nuestros institutos y debaten nuestras ofertas académicas con referentes del sector público y privado”. Es inadmisible que un grupo de tecnócratas desconocedores de la realidad de nuestras instituciones pretenda imponer, por medio de la fuerza, una transformación más cercana al aniquilamiento, que a la tan mentada y absurda mentira enarbolada por la DES de la famosa jerarquización”.

“Ante el panorama desolador al que estamos asistiendo, con carreras arrasadas como el profesorado de Artes Visuales del IES Prof. Eduardo A. Fracchia, que bajo artilugios espurios, fue cerrado sin el mínimo de consulta y con una importante matrícula de inscriptos, debemos estar más alertas y activos que nunca, porque esta situación evidentemente se replicará como en un espejo en muchas carreras de la provincia, poniendo en jaque a los 46 Institutos de Educación Superior Públicos de Gestión Estatal”, advierte el gremio de Colón 40.

“Claramente el Ministerio seguirá avanzando toda vez que encuentre un espacio para hacerlo, pero desconoce la fuerza que tiene la unidad del colectivo-docente estudiantil que históricamente ha resistido, defendido y apuntalado la escuela pública y que hoy harto de los manejos y desmanejos de improvisados funcionarios que denigran la educación y con ella a todos los trabajadores docentes, decimos basta de ajustes y achique en el Nivel Superior; basta de decisiones tomadas arbitrariamente con un “gabinete de expertos” que responden de manera lineal al gobierno; basta de arremeter contra la carrera docente y devaluarla a un simple ‘cursito’ para mantener el negocio de algunas Universidades; basta de presionar a los docentes de los IES reduciéndolos a meros productores de proyectos para la mentada jerarquización en la que nos quieren embaucar; basta de improvisaciones estériles porque finalizando el año 2.020 aun no fueron aprobadas las POF; basta de privilegiar la educación privada y negarnos a nosotros la posibilidad de seguir construyendo futuro; basta de destruir lo que supimos conseguir que no es otra cosa que casas de estudio de las que egresan miles y miles de docentes y que hoy son el puntal y sostén de la escuela pública, porque como lo expresa el pedagogo brasileño Paulo Freire “¿Qué educador sería yo si no me preocupase al máximo de ser convincente en la defensa de mis sueños?, y ese es nuestro sueño, la defensa irrestricta de nuestros institutos y de la escuela pública”, reafirma Federación SITECh.