Federación SITECh advierte al Gobierno y a diputados que "no pueden avanzar con la Ley de Educación Superior"

“Asistimos a una época en la que la docencia es considerada por los mentores de las políticas educativas, como mera espectadora de un banquete a la que es convidada para recoger las sobras y validar con su presencia el festín de la destrucción sistemática de la educación pública. Este accionar planificado y orquestado por los funcionarios del Ministerio pone de relieve el cinismo imperante en las altas esferas de la cartera educativa y pese a sus intentos de obnubilar a la docencia con convocatorias a falsos debates, han logrado, en contraposición a los esperado, que el colectivo docente-estudiantil se uniera ante la cruzada de aniquilamiento de los Institutos de Educación Superior para rechazar, en un amplio consenso, el tratamiento de una Ley de Educación Superior, tal lo expresaron los propios protagonistas en las distintas reuniones mantenidas con este gremio”, expresa Federación SITECh.

"Debemos recordar que, a inicios del mes de marzo bajo el argumento de ‘jerarquizar’ el Nivel, se ha intentado hacer un fuerte ajuste en los Institutos de Educación Superior, cerrando carreras a mansalva y promoviendo la apertura de tecnicaturas, con el falaz argumento de que existe una superpoblación de profesores y que los futuros egresados no tendrían salida laboral. Bajo este discurso disfrazado con el conocido slogan de ‘dar respuestas a las demandas sociales’ las tecnicaturas aparecían como la panacea a todos los problemas de la educación superior, sin percatarse siquiera que la formación docente forma parte del ADN de los Institutos de la provincia, razón por la que resistir a la ‘transformación impuesta’ fue generando una guerra de trincheras en la que el colectivo docente cada vez más organizado y decidido a dar batalla se aglutinó bajo un único objetivo, la defensa de los IES”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Así también, considera: “la Dirección de Educación Superior no ha tenido la capacidad de leer el profundo descontento de la docencia del nivel y en un acto de soberbia convoca, en una atmósfera signada por el conflicto, al tratamiento de 12 puntos para la discusión de la ley de Educación Superior, que claramente se traduce como una de las operaciones de mayor impacto educativo ya que estamos hablando del futuro de los Instituto de Educación Superior, al que pretenden imprimirle, los tecnócratas definidores de políticas, una visión economicista de impronta neoliberal más cercana a los 90 que a la educación del siglo XXI”.

Más adelante, esta federación sindical señala que “la jornada de supuesto debate que impulsó este Ministerio ha sido rechazada por la gran mayoría de los Institutos convencidos de que no están dadas las condiciones para que la voz del nivel se respete y sea vinculante, cuestión esta que se advierte en las declaraciones públicas del propio director de Educación Superior, que no solo no recogió en su discurso el fuerte rechazo que expresaron los docentes y estudiantes, sino que invisibilizó cualquier otra posición que vaya en contra de los que pretenden imponer de manera unilateral valiéndose de mecanismos peligrosos, con los que no solo menosprecian la capacidad intelectual de la docencia sino que la denigran a la posición de ciudadanos de segunda clase”.

“La amnesia en la que viven los funcionarios los ha hecho olvidar que la educación es un campo de fuerza en el que se ponen en juego intereses de clase y el colectivo docente-estudiantil claramente es visto como un obstáculo para la implementación de la mentada transformación, por lo que adormecerlo, reducir su voz a supuestos debates democráticos es el mecanismo que ha decidido implementar este ministerio para poner en agenda todo aquello que no cuenta con aprobación, desconociendo el carácter reflexivo y empoderado de la docencia frente a las presiones para imponer lo que por consenso les sería imposible”, afirma Federación SITECh.

“Este gobierno, que aparentemente se jacta de obedecer las leyes, está desconociendo una ley (ley del Congreso Pedagógico) que fue anunciada con bombos y platillos con la presencia del propio ministro de Educación de la Nación, como el ámbito natural y por excelencia para discutir la Ley de educación superior con la garantía primordial de que era la docencia de la escuela pública quien tendría presencia mayoritaria en la toma de definiciones en sus distintas etapas, como otros puntos importantes que ayudaría a ordenar un ministerio de educación desarticulado y viciado de corrupción, pero lejos de concretar este objetivo sólo han perfeccionado los mecanismos para que todo siga igual bajo un manto de apariencia de legitimidad”, asevera.

“Este gobierno y la cúpula del Ministerio de Educación evidentemente han sufrido el efecto pandemia, con una pérdida de memoria significativa, ligados más a proyectos neoliberales que emancipadores y con la soberbia a flor de piel que no les permite siquiera advertir que el docente no es el sujeto sumiso que pretenden construir, la docencia, señores funcionarios, se ha empoderado con años de lucha y resistencia y no podrán con sus artilugios de aparente democracia hacer pasar una ley que no sea discutida en los ámbitos que correspondan”, sostiene Federación SITECh.

A partir de lo expuesto, Federación SITECh advierte “al gobierno y a los diputados que no puede avanzar con el proyecto de ley de Educación Superior ya que los docentes y estudiantes del nivel rechazaron esta propuesta por su contenido y su forma, considerado su contenido neoliberal al servicio de los intereses de los grandes empresarios y por la forma de consulta que no garantiza el respeto a la voluntad de los que participaron, a riesgo de crear un nuevo conflicto con docentes y estudiantes como fue municipalización (CRES) que terminó cuando la movilización de estos sectores hicieron sentir su voz en cada localidad y frente a Casa de Gobierno”.