Interinatos y Suplencias: Federación SITECh sostiene que profesionales y postítulos empañan las inscripciones

“Como es sabido hoy se inicia la inscripción para interinatos y suplencias pero una vez más Federación SITECh denuncia que la competencia de títulos con la que se van a inscribir los docentes otorga un beneficio a los profesionales que hicieron solamente un trayecto pedagógico, desmereciendo y perjudicando a los docentes de carrera, como así también el festival de postítulos, que ni siquiera pueden ser considerados como un curso de manualidades, rompe el orden de mérito ya que la compra de esos papelitos son los que determinarán el mayor puntaje para obtener cargos y horas cátedras”, plantea la federación de sindicatos que encabeza Eduardo Mijno.

“Como es sabido el Ministerio junto con dirigentes sindicales en la mesa técnica de Competencia de Títulos para el Nivel Secundario y Superior habilitaron los cursos de las universidades que otorgan un certificado a los profesionales que realizan un trayecto de dos años sobre cuestiones pedagógicas en forma virtual y teórica sin tener una práctica concreta en las aulas de los niveles para lo que le otorgó título docente la mesa técnica”, expone Federación SITECh.

“El resultado de esta decisión de la mesa es no solamente poner en igualdad de título entre profesionales y docentes de carrera, cuestión ésta realmente injusta, sino que otorga mejores competencias abarcando muchas más materias que los docentes de carrera que se especializaron en un determinado campo del saber, esto puede verificarse con la simple lectura de los instrumentos legales de competencia”, afirma el sindicato de Colón 40.

“Por otra parte vemos que dirigentes gremiales se vanaglorian por entregar de a miles y miles certificados de diplomaturas, situación que pone en evidencia lo que hemos denominado como ‘festival de papelitos’, ya que es inverosímil pensar que una postitulación que supone un estudio superior posterior al título de grado y cuya culminación es el producto de un proceso de investigación que se cierra con una tesis, pueda llevarse adelante con 8 mil docentes inscriptos, por lo que claramente se deduce que se trata de un negocio millonario para esos dirigentes ya que no hay un solo desaprobado, significando ello que los que no terminaron fue exclusivamente por no pagar la cuota”, insiste en el planteo.

“Como se aprecia es una situación grave para la docencia del Chaco que ha producido el rompimiento del orden de mérito tradicional, remplazándolo por el ‘orden’ de aquel docente con mejor poder adquisitivo para la obtención de más papelitos y por lo tanto con mayores posibilidades de acceder a cargos y/u horas cátedras”, asevera Federación SITECh.

“Es conocida nuestra postura de que las ofertas de postitulaciones deben estar a cargo de los Institutos de Educación Superior como una de las funciones, poniendo fin al negociado de los dirigentes gremiales ya que tendrían carácter gratuito y garantizada la calidad de las mismas, como así también un límite en la valoración similar al que se puso cuando se disparó, años anteriores, el curro vergonzoso de la venta de cursos de perfeccionamiento”, argumenta este sindicato docente.

“También es conocida la postura de este sindicato en relación al Congreso Pedagógico en Defensa de la Escuela Pública como mecanismo por excelencia para dar solución a estos problemas ya que son parte del temario por lo que el involucramiento directo del docente es central ya que los gobiernos no lo pueden hacer, y es la voz de los docentes la que se impondría a la de los dirigentes de mesa técnica y del Ministerio”, remarca.

“No nos cabe duda que el congreso decidiría sobre considerar como título habilitante a los profesionales y revisaría la legalidad y legitimidad de muchos postítulos que son meramente un negocio, queda claro que se suceden gobiernos y ministerios y los negocios con los dirigentes gremiales siguen en esencia iguales en todo caso lo único que cambia es a cuál dirigente se le otorga más beneficios de acuerdo al servicio que presta al gobierno y ministerio”, reafirma.