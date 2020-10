El Frente Gremial Docente va a una nueva semana de paro

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente en Chaco, convocan a una nueva semana con medidas de fuerza, consistente en el paro virtual de actividades desde el martes 13 y hasta el viernes 16 próximos. Plantean “la total falta de respuestas del Gobierno al pago de la cláusula gatillo comprometida a la docencia chaqueña, sumiéndola en mayor pobreza a diario”.

Pone énfasis en que el reclamo central de los docentes a través de este espacio gremial “es la cláusula gatillo adeudada del primer trimestre, del segundo trimestre, y conocida la inflación del tercer trimestre, la correspondiente al mismo a partir del 1 del corriente mes y año”. Además, subraya que “el mezquino 7,8 por ciento liquidado y pagado a los docentes activos a partir de los sueldos de septiembre pasado (no pagado aún a los jubilados), es el primer y pobre ‘incremento’ salarial a la docencia chaqueña en todo lo que va del año 2.020”.

“El Frente Gremial desmiente al Gobierno falaz información”

“En el marco del anuncio del 'fondo compensador' recibido de Nación para completar el piso salarial al docente inicial, donde señala que la provincia del Chaco acordó con la docencia chaqueña un 11,3 por ciento a principios de año por lo que en marzo se percibió tal porcentaje a lo que se suma el 7,8 por ciento de septiembre…. EL 11,3 por ciento pagado en marzo no formó parte nunca de la pauta salarial del presente año, corresponde tal porcentaje al último trimestre del año pasado por aplicación de la cláusula gatillo”, desmiente la coalición de sindicatos de trabajadores de la educación.

Acusa el Frente Gremial Docente de que “con la desinformación generada, el propio Gobierno, intenta generar la opinión en la sociedad chaqueña que, el incremento del presente a la fecha del año en curso sería un 19,1 por ciento, totalmente falso. Por el contrario, a la fecha el Gobierno adeuda a los docentes activos y jubilados del Chaco, un 7,8 por ciento retroactivo al 1 de abril, más un 5,8 por ciento a partir del primero de julio, lo que hace un 13,6 por ciento que desde entonces cada docente de la Provincia debió haber estado percibiendo de incremento al valor del punto de su sueldo –en concepto de cláusula gatillo-, deuda asumida por el propio Gobernador en la última reunión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo encabezada por el propio primer mandatario provincial, requiriéndose el pago de la misma y la actualización correspondiente a la fecha por dicho concepto. Ese incumplimiento gubernamental no solo que ha congelado los salarios docentes chaqueños, sino que en los hechos los ha reducido, los ha rebajado, generando un verdadero retroceso en la política salarial del sector, retrotrayéndonos a los años 2.017 y 2.018 donde nos han pulverizado el poder adquisitivo de los sueldos en no menos de un 50 por ciento, a lo que sumado al porcentaje de pérdida de lo que va del año resulta no menos de un 65 por ciento”, asevera. A lo que califica de “vergonzoso empobrecimiento de los trabajadores de la educación del Chaco”.