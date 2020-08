Federación SITECh denuncia que "con una fachada de votación democrática" van contra la carrera docente

"Una vez más Federación SITECh expresa su desacuerdo en poner en situación de privilegio a los profesionales (con un trayecto pedagógico) en este caso en lo referido a las competencias de título del Nivel Superior", expresa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno, en un documento.

"No conforme el Ministerio y sindicatos, con menospreciar y devaluar la carrera docente en el Nivel Secundario al posicionarse a favor de los negocios de las universidades, en mesa técnica sobre competencias de título para el Nivel Superior llevaron idéntica postura con un agravante que pone en evidencia lo irracional del planteo cuando pretenden que en las materias Práctica III y Residencia un docente de carrera tenga la misma competencia que un profesional que realizó un ciclo complementario. En otros términos, y de manera concluyente vale decir que los currículos para la formación de profesores no se circunscriben a un agregado final de materias pedagógicas, sino que a lo largo del recorrido los campos del saber se articulan a partir del trayecto de las prácticas, que vale decir acompaña toda la trayectoria formativa de los futuros docentes, por lo que es inadmisible que un ciclo complementario pedagógico sea considerado como equivalente a todo un trayecto de formación", expone el sindicato docente.

"En este sentido, una de las cuestiones esenciales a analizar se centra en pensar la formación docente desde una mirada integradora que no se reduce a los saberes disciplinares, sino que cobra sentido en el saber enseñar y aprender con el otro, por lo que el trayecto de la prácticas pedagógicas es, si se quiere, la piedra angular de la formación docente, cuestión ésta de absoluta debilidad en los ciclos de complementación ya que los profesionales, futuros docentes, no transitan por instituciones y aulas y muchas veces su formación es circunscripta a la virtualidad, no tomando contacto con el sujeto de aprendizaje para el que están siendo formados, esto es, no existe una articulación entre los núcleos de pensamiento, conocimientos y prácticas de la docencia que habilita para el desempeño laboral en el sistema educativo. Como se ve, no se trata de menospreciar los saberes de los profesionales, sino en situar la formación docente en general y las practicas pedagógicas en particular como una formación académica que requiere mucho más que saberes disciplinares, enseñar y aprender desde las disciplinas implican saberes didácticos solidos que peritan el acompañamiento de las trayectorias formativas de los futuros formadores, vale pensar a modo de ejemplo como sería el acompañamiento, guía, orientación que podría brindar un médico con un ciclo complementario, a un estudiante del profesorado de biología que transita su residencia pedagogía en una escuela secundaria, cuando quien está a cargo jamás ha realizado sus propias practicas pedagógica", amplía Federación SITECh.

"La formación en la Práctica Profesional acompaña progresivamente los dos campos curriculares anteriores, el campo de la formación en la práctica profesional es de sustantiva relevancia y completa la configuración de la formación docente. El mismo apunta a la construcción y desarrollo de capacidades para y en la acción práctica profesional en las aulas y en las escuelas, en las distintas actividades docentes en situaciones didácticamente prefiguradas y en contextos sociales diversos", considera el sindicato conduce Eduardo Mijno.

"Renglón aparte merece el mecanismo con el que pretenden tomar decisiones en mesa técnica, y por el que todos los gobiernos y ministros indican que se decide por mayoría de sindicatos, por lo que no fue casual la proliferación de 'sellos amigos del gobierno' como política casi de Estado ya que fue aplicada por los distintos gobierno de turno para engrosar la Comisión de Política Salarial y mesas técnica, con la única intención de sumar sellos que se alineen en todas las de decisiones importante que le interesa al gobierno a cambio de beneficios tales como licencia, cursos, diplomatura, etc", describe Federación SITECh.

Ante lo expuesto, sostiene que "es una falacia decir que es democrático votar por sindicato, en cuanto que pone en situación de igualdad lo que no es igual, vale decir, no es lo mismo un sello de 30 afiliados que una federación como la nuestra de casi 8000 afiliados; sin embargo, los dos valen un voto por el mecanismo que aplica el Ministerio. Claramente esta manera de decidir nunca fue consentida por Federación SITECh y se deja constancia expresa de la disconformidad, no evitando ello que el Ministerio diga que se aprobó por mayoría la incorporación de los profesionales en condiciones iguales a los docentes de carrera para la competencia de títulos del Nivel Superior".

Así también, asevera que "estos sindicatos tendrán que rendir cuenta a sus afiliados y explicar su postura dentro de mesa técnica que perjudica claramente la carrera docente, y que desde ya debe ser rechazada la explicación por una cuestión legal (que no es más que una excusa) ya que se trata de la potestad que tiene la provincia de fijar la competencia de títulos de acuerdo el perfil de cada título".

"Por último, similar al Nivel Secundario Federación SITECh apelará a la verdadera y amplia democracia que son los propios docentes para que tomen en sus manos este tema y a través del Congreso Pedagógico, en condiciones virtuales por la situación que nos encontramos pero al mismo tiempo con la urgencia de una definición, en cuanto que la inscripción de periodo A para interinatos y suplencias, valoración de titulares, reubicación etc. será con la competencia que fije la mesa técnica si no se expide el congreso docente", anticipa Federación SITECh.