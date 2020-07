En Socialistas Unidos Emerenciano se esperanzan que "los policías torturadores" queden fuera de sus funciones

La dirigente de la agrupación Mujeres al Frente, Marcela Acuña se refiere a la situación de la conducción de la Policía del Chaco. En tal sentido, considera que “debemos entender que estamos en una democracia, seguramente imperfecta, porque la vamos construyendo entre todos y con diferentes miradas y opiniones, pero lo que no se debe permitir es la injerencia del poder del aparato de las fuerzas de seguridad al poder político. Eso no se debe discutir, ni poner en cuestionamiento, el pjoder político aun imperfecto es el que se eligió en las urnas y aquellos que dependen del mismo jamás deben atentar contra el mismo para torcer decisiones que nos pueden gustar o no pero son decisiones que se toman en defensa de la democracia de los ciudadanos desprotegidos como fue el caso de los torturados por personal policial a personas ciudadanos pertenecientes a las comunidades originarias”, remarca la dirigente social.

“Si bien podemos decir que no es nuevo el ataque policial hacia el pueblo, lo hemos padecido en las movilizaciones y lo viven en los barrios pobres donde son avasallados todos los días por personal policial por portación de cara, también destaco que debemos tener en cuenta que hoy la policía como tal ha perdido legitimidad y se ve dentro de sus filas personas que cumplen efectivamente con su deber de contralor y vigilancia pero otras son poliladrones que se mezclan en hechos delictivos mimetizandose con delincuentes agravados por portación de arma. Hay muchas cosas para cuestionar, desde apremios ilegales en sede de comisarias, como estigmatización del sector pobre”, menciona Acuña.

“Una vez fui detenida por pedir que se realice el puente que hoy está en Soberanía y San Martin; padecí apremios con otros compañeros que tuvimos la misma suerte, me doblaban los dedos y nos hicieron simulacro de llevarnos a torturar al interior, nos decían plagas, nos desnudaron en la comisaría a mi compañera y a mí, se reían de nuestras partes íntimas, sentíamos como lo molían a golpes al otro compañero, fue terrible, gracias a movilización que encabezó Emerenciano nos soltaron, hicimos la denuncia . Nunca paso nada, los policías siguieron en su mismo lugar, y yo con mis compañeras también redoblé la lucha, y me juré a mí misma no permitir que esto vuelva a ocurrirle a nadie. Pero eso es una lucha colectiva donde el poder político nos escuche, y no solo actúe después del hecho sino lo prevenga”, subraya la referente de la agrupación Mujeres al Frente.

“¿Qué estudian los futuros policías? ¿qué tipo de formación intelectual tienen? ¿cómo es el criterio de elección de los agentes? ¿ por qué no puede presidir la fuerza un civil, si nuestra constitución lo permite?”, se pregunta sucesivamente Acuña.

“No me victimizo, ni tampoco digo que en el campo popular somos todos inocentes lo que digo es que la Policía como institución está obsoleta, es corrupta, y no tienen cuadros democráticos que sepan entender la historia de nuestro pueblo”, afirma la referente del movimiento Socialistas Unidos.

“Ojalá el gobernador sostenga el que los policías torturadores queden fuera de sus funciones, pero sin tener el apoyo del pueblo de las organizaciones sociales reales será prácticamente imposible ya que en la soledad del poder reinan estas corporaciones mafiosas que están avaladas para matar. No lo digo yo, lo dicen los familiares de Jose Luis Cabezas, de Miguel Bru, de Daril Santillán, y de tantos compañeros/as más que fueron asesinados por balas asesinas de las fuerzas policiales”, sostiene Acuña.

“Pensemos en nuestros jóvenes por favor. Y, en todo lo que nos costó y cuesta esta democracia”, reafirma Marcela Acuña.