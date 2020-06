Federación SITECh pide jornada complementaria institucional del Congreso Pedagógico

Federación SITECh solicita a la Comisión Organizadora del Congreso Pedagógico a través de una nota presentada al secretario del Congreso, profesor Francisco Romero, la realización de una jornada complementaria institucional con la participación democrática de toda la docencia del Nivel para discutir sobre los criterios para la elaboración de las competencias de título.

A continuación la nota completa presentada al secretario del Congreso, profesor Francisco Romero.

“Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás integrantes de la Comisión a fin de solicitar una reunión de la misma a los fines de habilitar la discusión y resolución sobre convocar a una jornada complementaria del Congreso en el Nivel Secundario (excluyendo modalidad técnica) teniendo en cuenta que la mesa técnica del día 22/06/20 resolvió lo contrario a la opinión de los docentes en las jornadas institucionales de los día 27 y 28 de febrero, relacionada con los criterios a tener en cuenta para determinar el valor de las competencia de título en relación a los profesionales que hacen un trayecto pedagógico y aquellos que hicieron la carrera de cuatro o cinco años en Institutos de Educación Superior o Universidades”.

“Va de suyo que el tema es de enorme importancia e implicancias en cuanto que hace a la carrera docente y la posibilidad de trabajo, concursos y reubicación por disponibilidad y que no admite dilación alguna en cuanto que de no resolverse inmediatamente implicaría la aplicación de la Resolución N° 5.253/19 para la inminente inscripción en el Nivel Secundario y Superior, que pone claramente en situación de desventajas a los docentes de carrera en relación a los profesionales que tendrían un campo de competencia mucho más amplio para el dictado de los espacios y asignaturas, consumándose una injusticia que sería imposible de subsanar por los antecedentes que constituyen este tipo de decisiones”.

“El hecho de recurrir a esa Comisión, no es caprichosa ni antojadiza en cuanto la ley otorgó la facultad de resolver todo lo atinente a la organización de Congreso Pedagógico ‘en defensa de la escuela pública del siglo XXI’, con plena potestad para vigilar el cumplimiento de la organización y al mismo tiempo el sujetarse a los dictámenes que surjan en el marco de las normas dictadas, recordando el compromiso del Presidente y otros miembros de cámara de diputados de respetar las decisiones e inclusive sesionar en el propio ámbito de deliberación del Congreso, ni decir del propio Ministerio Educación que fijó hacer suyas las resoluciones que surjan del congreso y tomarlas como políticas educativas”.

“Queda claro que la decisión de una mesa técnica o comisión de política en la que se reúnen los dirigentes gremiales que dicen representar a los docentes que impugne lo que estos opinaron, es una contradicción imposible de sostener y que debe ser solucionada por la propia comisión organizadora en uso de sus facultades conferidas por Ley N° 3.113 E”.

“No vemos racionalidad alguna de lo expuesto en mesa técnica por parte de dirigentes gremiales que se oponen a lo opinado por la docencia, que a los fines de agilizar el tratamiento podemos decir que algunos manifestaban ‘que era una cuestión legal que no nos compete’, negando en síntesis que se trata de una cuestión de jurisdicción y de la potestad que tiene la provincia de fijar su propia competencia de título; ‘que es una cuestión solo para entendidos’, sin reparar que solo se consulta por criterios a tener en cuenta para elaborar las competencias y no sobre una cuestión técnica; ‘que no se expidieron suficientes docentes o que no le consta cómo se expidieron’ (motivo que fue expuesto en el seno de esta comisión) pero niegan, si ese fuera el caso, de convocar a una jornada complementaria. Como se ve, ninguno de estos argumentos justifica el hecho de no tener en cuenta la voluntad docente y menos aún convocar a una jornada complementaria que despeje cualquier duda sobre el tema”.

“Asimismo poner en conocimiento de que se ha realizado la firma de un petitorio dirigido tanto a la ministra de Educación, como al propio secretario del Congreso, requiriendo el urgente tratamiento en instancias institucionales en el marco del Congreso Pedagógico lo relativo a los criterios para la elaboración de competencias de título, y que han manifestado su adhesión más de dos mil docentes a la fecha, lo que refleja la legitimidad del reclamo”.