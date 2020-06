Vuelta a Fase 1: "Un montón de sentimientos y reacciones que van desde bronca, decepción, injusticia”, dicen en la Cá,mara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio analiza y da a conocer las nuevas medidas de aislamiento. Además, propone alternativas de trabajo que permitan generar ventas para el próximo Día del Padre”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Martín Giménez expresa que las nuevas medidas de aislamiento los encuentra con "un montón de sentimientos y reacciones que van desde bronca, decepción, injusticia”. Precisa que en forma urgente ha pedido audiencia con el gobernador Capitanich “para proponer alternativas de trabajo que permitan generar ventas para el próximo Día del Padre”.

“Luego de los anuncios del gobernador, sobre la firma del Decreto 702 del Poder Ejecutivo, que dispone máximas restricciones a la circulación y suspensión de actividades no esenciales como eje de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, llegó con noticias que no se esperaban en el sector comercial de Resistencia y el área metropolitana”, dicen en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia.

Luego señalan que “durante las últimas dos semanas había comenzado a reactivar paulatinamente algunos de sus rubros más importantes, a partir de las resoluciones emanadas desde el Ministerio de Producción, Industria y Empleo y la ardua gestión por parte de nuestra entidad”.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez, emitió un comunicado en el que precisa detalles de la nueva normativa que empezó a regir desde el martes 16 al domingo 21 de junio, inclusive. Ante esto especifica que “ se dispone el cese total de actividades comerciales, industriales, de construcción y de servicios, tanto pública como privada, incluyéndose actividades liberales, con excepción de las que se mencionan a continuación:

§ Abastecimiento de combustible en sus diferentes etapas de acopio y comercialización con las restricciones establecidas en el presente.

§ Fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de productos alimenticios y bebibles.

§ Fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de productos de limpieza, higiene personal, hospitalarios y médicos, y sus diferentes insumos.

§ Atención médica, odontológica, laboratorios bioquímicos.

§ Servicios de comunicación, audiovisuales y de telefonía.

§ Fabricación y provisión de insumos complementarios para distribución y empaque de productos alimenticios, bebidas, perfumerías y otros.

§ Fabricación, distribución y comercialización de insumos, medicamentos y alimentos para mascotas y atención veterinaria para mascotas.

§ Centros de atención telefónica, debiendo respetar los protocolos establecidos en normas nacionales, provinciales y municipales y mantener al menos un puesto de trabajo intermedio entre cada operador, no pudiendo superar en ningún momento una ocupación superior al 50 por ciento de la capacidad instalada.

§ Obras públicas y/o privadas referidas a la refacción, construcción o mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

§ Empresas de seguridad y vigilancia.

§ Servicios fúnebres y salas velatorias.

§ Servicios técnicos, mantenimiento y administrativo de apoyo de empresas estatales prestadoras de servicios públicos.

§ Actividad profesional: Se restringen las actividades de ejercicio profesional independiente manteniéndose vigentes exclusivamente aquellas exceptuadas anteriormente por la autoridad nacional o que, por razones de vencimiento de plazos, asesoramiento legal y/o contable deban prestarse.

Las excepciones previstas comprenden las unidades necesarias para prestación del servicio operativo y técnico, no así a las unidades administrativas, las que deberán mantener guardias mínimas”.

Giménez dilucida además que los rubros considerados esenciales podrán operar hasta las 20 horas como máximo. No así los gastronómicos (bares y rotiserías) que podrán trabajar hasta la 1 AM bajo la modalidad estricta de delivery o take away. En cuanto a los trabajadores y colaboradores de estos rubros, estipula que podrán circular hasta nuevo aviso con los permisos que ya contaban, no le será requerido por el momento un nuevo permiso.

Por otra parte, señala que no funcionarán los bancos para la atención al público, estos trabajarán de manera operativa interna.

Tras el análisis de las medidas, el presidente de la Cámara de Comercio expresa: “La verdad es que esto nos encuentra con un montón de sentimientos y reacciones que van desde bronca, decepción, injusticia, pero sobretodo de una extrema preocupación por la supervivencia de nuestras empresas. Desde nuestra institución hemos solicitado de forma urgente e inminente, tanto al gobierno provincial como al municipio, que se clausuren los sectores de los rubros no permitidos en las grandes cadenas de hipermercados y similares, para que al menos ellos tampoco puedan comercializar los productos que a nosotros no nos dejan vender”.

En ese sentido, comenta: “Solicité al ministro Lifton una nueva audiencia con el gobernador Capitanich, para manifestarle el malestar general, y, además, como siempre proponer alternativas de trabajo que permitan generar ventas para el próximo Día del Padre”.

“Venimos diciendo desde hace tiempo, que los focos de contagio y propagación de esta enfermedad no están en nuestras empresas y comercios. Claramente son otras las áreas que están generando esto, y es por ello que pedimos que se tomen las medidas correspondientes en esos sectores, de lo contrario todo esfuerzo que hagamos será en vano”, asevera Giménez.

Finalmente, enfatiza: “Los comerciantes han acatado y cumplido los pedidos del ejecutivo provincial a rajatabla, y han tenido sus negocios cerrados por más de 80 días. Creemos que no es justo ni posible a esta altura, pedir que vuelvan a cerrar la actividad totalmente. Pretendemos seguir avanzando en forma ordenada y consiente, adaptándonos a esta nueva normalidad, pero con nuestros comercios abiertos. No bajaremos los brazos en este momento, seguiremos gestionando y proponiendo una revisión de esta situación para que lo antes posible podamos volver a trabajar, que, en definitiva, es lo que siempre pretendimos”.