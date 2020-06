“No somos , ni seremos cómplices del descalabro económico del Ministerio de Educación”, asevera FESICh SITECh Castelli

“Ante las infundadas y desafortunadas expresiones de la ministra de Educación, Daniela Torrente”, el secretario gremial de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, manifestó “es de notorio y de público conocimiento el accionar de nuestro sindicato en cuanto a la defensa de los derechos laborales de los docentes por lo cual el 6 de mayo de 2.020 denunciamos de manera pública la improvisada Resolución 644/20, emitida por el Ministerio de Educación, a través de la cual se pretendía implementar la nueva estructura curricular en los 5to años de las Escuelas de Educación Secundaria y proceder al despido de los profesores suplentes. No vamos a tolerar falsas acusaciones, ni tampoco seremos cómplices del descalabro económico del Ministerio de Educación”, remarcó Kuris.

.

Luego apuntó “ante las denuncias públicas de nuestro sector se puso en discusión el cuestionado instrumento legal en la mesa técnica de Normativas donde participamos con propuestas claras, reales, viables y concretas para enmendar el grueso error y perjuicio laboral que se pretendía realizar a través de dicha Resolución, por ello se decidió dejar sin efectos el mencionado instrumento legal y retrotraer todas las disposiciones de bajas de los profesores suplentes al momento de su confección”.

“La ministra de Educación, Daniela Torrente ha insultado el prestigio de nuestro sindicato”





Manifestación de docentes de FESICh SITECh Castelli

Asimismo el referente gremial subrayó que “la ministra de Educación, Daniela Torrente ha insultado el prestigio de nuestro sindicato al expresar en el día de la fecha, en la reunión de mesa técnica de Normativa, que no hemos denunciado los descalabros económicos de las gestiones anteriores del Ministerio de Educación, lo cual deja en evidencia que desconoce las normativas que regulan sus funciones y el funcionamiento de la cartera que conduce. También desconoce que esté sindicato ha sido perseguido y sus dirigentes encarcelados por denunciar hechos de corrupción de gestiones anteriores, además desconoce que en el 2.019 fuimos en soledad el sindicato que denunció hechos de corrupción de Peppo y Mosqueda, así como pretende desconocer la permanente sugerencia de separar de sus funciones del coordinador ‘Tete’ Romero por sus antecedentes de corrupción, que justamente produjeron los descalabros que hoy la ministra nos pretende hacer cargo a las entidades gremiales”.

Kuris recordó también que “en su momento nos tocó denunciar en soledad hechos de corrupción por lo cual la instamos y teniendo en cuenta la gravedad de sus afirmaciones realice a la brevedad las denuncias correspondientes ante el/los organismos que correspondan caso contrario es tan culpable como aquellos funcionarios corruptos de gestiones anteriores. Su silencio a 6 (seis) meses de asumir la cartera educativa la hace cómplice de sus predecesores y no un paladín de la justicia educativa, que es lo que pretende vender en sus discursos, mientras continúa firmando proyectos especiales donde son designados amigos y parientes del poder, con el agravante de que los mismos carecen de título docente mientras existen 8 mil docentes desocupados”.

Finalmente, Kuris remarcó: “debería dejar de emitir instrumentos normativos que atentan contra la estabilidad laboral de los docentes y no tratar de endilgar a los representantes docentes los actos de corrupción de los cuáles Usted tendría conocimiento y pruebas necesarias para denunciar ante la justicia, cosa que no entendemos y desconocemos cuales son las razones y los motivos de su actitud. Como entidad sindical no tenemos por qué hacernos cargo de los des manejos económicos del Ministerio de Educación de los cuáles no fuimos, no somos, ni seremos partícipes jamás por nuestros principios, valores y convicciones