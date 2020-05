“El movilizarse en contra de los gobiernos porque toman medidas a favor de la mayoría, marca la diferencia", afirman en Mujeres al Frente

Repudio las expresiones que atentan contra la mayoría de la población. Pero sobre todo las repudio por los siguientes motivos:

1. Son los mismos que piden mano dura contra los cortes de calle y rutas cuando la realizan las personas pobres.

2. Son los mismos que nos dicen planeros y que no queremos trabajar y que se enojan cuando se concretan obras públicas para los pobres.

3. Son los mismos que mayoritariamente votaron a Macri y son parte de su lógica de atacar a los que no están de acuerdo.

4. Son los mismos que culpan a los hermanos aborígenes de la expansión del virus y que denuncian o no quieren atenderlos cuando van a un negocio o a una entidad comercial privada y hasta en dependencias públicas bajo excusa de no tener garantías de no contagiarse.

5. Son los mismos que nos dicen ignorantes; nos descalifican, nos igualan con la delincuencia, y nos criminalizan por vivir en barrios pobres o ser parte de una organización social.

Son los Lanata, Majul, TN....., etc, etc ,son los trols que viven difamando en las redes ilícitas mal llamadas sociales. Son la basura humana”, expresa Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Jamás harán una marcha por los niños desnutridos de nuestra Patria, ni por nuestros ancianos abandonados, ni por las madres embarazadas sin poder alimentarse de los sectores pobres, ni por nada que se asemeje a la solidaridad con los que nunca tuvieron nada”, asevera Acuña.

“Pero sí sacan la bandera argentina escudándose en una autoconvocatoria multifacética cuando en realidad son los golpistas historicos los convocantes que les importa tres carajo la vida humanas”, plante a la dirigente social.

“Se podrá o no estar de acuerdo con las medidas en torno a la pandemia. Pero el movilizarse en contra de los gobiernos porque toman medidas a favor de la mayoría, marca la diferencia de los planteos”, sostiene.

“Jamás se puede coincidir con Susana Gimenez y compañía. Sabemos quiénes son”, indica Acuña.

“Podrán decir que no son todos iguales, y que entre ellos hay personas que no comparten estos pensamientos. De seguro. Pero me adelanto a decir lo que ellos dicen. Los piqueteros son todos iguales. Nosotros decimos lo mismo”, afirma la dirigente social.