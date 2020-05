Mujeres al Frente lanzan campaña solidaria para acercar abrigos a los más necesitados

La agrupación Mujeres al Frente del movimiento Emerenciano viene llevando adelante una campaña solidaria de recolección de ropas usadas destinadas para todas las familias que están sufriendo la pobreza; el abandono que genera la pandemia.

Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente, indica que “esta situación afecta principalmente a sectores medios, pero sobre todo a sectores pobres que no pueden acceder a comprar unas zapatillas a sus hijos, a tener una frazada o a tener un remedio”.

Aclara que no cree que pueda dar solución a todas estas necesidades, “pero sí creeemos que podemos colaborar desde cada merendero, desde cada comedor, desde cada espacio de construcción social que se da desde el sector popular”. Para ello están en la preparación de un “ropero solidario”. Es así que recolectan abrigos buscando llegar a aquellas personas que no puedan tener un abrigo. Queremos ayudar “a aquellas personas que requieran frazadas, para aquellos mayores adultos que no tienen la posibilidad de tener una frazada, así que les pedimos que colaboren con nosotros”.

Acuña asegura que esta campaña tendrá continuidad para colaborar con los sectores más necesitados. ·"Esto va a seguir , no tiene una fecha, por lo tanto les pedimos que colaboren con ropas, con manteles viejos, con lo que tengan, con toallas porque hay personas que no tienen toallas para poder higienizarse y nosotros las podemos poner en condiciones”, mencionó.

Explicó la referente de la agrupación Mujeres al Frente que “se puede colaborar nos avisan y nosotras vamos a buscarlas o bien pueden acercarse a la Fundación Saúl Acuña, en horario comercial, o bien al barrio Emerenciano, donde el comedor funciona con desayuno, almuerzo, merienda y cena o bien ir a la radio, donde siempre hay personas por la mañana y por la tarde, o en el centro de salud, que está ubicado a dos cuadras del ingreso; en todos estos espacios públicos hay compañeros del movimiento, pueden preguntar por Marcela Acuña; Graciela Ramírez y Fabiana González, pueden dejar la donación. Para nosotras es muy importante, ayer ya se entregaron muchas donaciones en los merenderos, lo hacemos público para que la gente vea dónde va su donación”.

“Esto es lo que hacemos en esta cuarentena, mirarnos y mirar, ese es el desafío”, reafirmó.