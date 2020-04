ATECh pretende se garantice estabilidad laboral a docentes del Nivel Superior

La ATECh ha requerido que la transformación para cualquier nivel del sistema educativo fuera siempre de la mano de todas las garantías dadas previamente, laborales, sociales, previsionales para cada uno de los docentes que se desempeñan en los mismos. Así también ha hecho para con el Nivel Superior, propiciando un proyecto de ley hoy ingresado en la Legislatura con el Nº 532/2020, tomado por legisladores de la bancada radical.

Además de ratificar “la necesidad de no avance en ninguna transformación o reforma estructural del sistema educativo, como lamentablemente lo viene ejecutando el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Educación en particular y habiéndose traducido en ley este miércoles último, en la Cámara de Diputados de la Provincia, el Decreto 488/2020 del Poder Ejecutivo, incluyendo el Anexo II, por el que se subraya desde el Gobierno la decisión de avanzar en una transformación total del Nivel Superior, a espaldas de la gran mayoría de los sectores involucrados, como de la propia Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que desde febrero último no ha sido convocada, pero sí habilitando reuniones el mismo Gobierno con representantes del Consejo de Rectores como del Consejo Económico y Social de la Provincia para avanzar con la reforma a espaldas de los propios docentes y de los demás integrantes de la comunidad educativa de cada Instituto”..

En ese sentido, ATECh reclama a los legisladores el tratamiento y aprobación de la ley propiciada por la organización sindical desde abril de 2.015, hoy traducido en el proyecto de Ley Nº 532/2020 presentado por diputados de la bancada radical.

ATECh denuncia que “a la fecha, amén del discurso oficial, de que la transformación del Nivel Superior será con los docentes adentro, son numerosos los docentes que están quedando fuera de sus fuentes de trabajo, no solo del Nivel Terciario, sino por efecto cascada docentes del Nivel Secundario que se ven desplazados quedando sin trabajo, por regreso de los colegas que se estaban desempeñando en nivel terciario y que oportunamente habían tomado licencia por nivel superior”.

Plantea ATECh que “es impensable pensar en una transformación sin la previa garantización de la estabilidad laboral y de los derechos de los docentes”.