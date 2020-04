Federación SITECh quiere continuar con la valoración en las Juntas de Clasificación de Secundaria y Técnica

“Federación SITECh ante la disyuntiva de que este año los docentes no tengan el puntaje correspondiente a la lista de orden de méritos para interinatos y suplencia y titular, este sindicato apostó para que al momento de reinicio de clase no se sume un nuevo inconveniente y en este sentido realizó una propuesta al Ministerio de Educación para que se pueda seguir la valoración de los más de 10 mil docentes inscriptos en las Juntas de Clasificación Secundaria y Técnica”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“Entendemos que el resguardo de toda la documentación es primordial y en este sentido se ha pensado en mecanismos que permitan llevar un control exhaustivo de la misma enmarcado, sin lugar a dudas, en la situación actual que vivimos producto de la pandemia que ha hecho que los modos de organización del trabajo se adecuen, en todos los ámbitos, a la realidad actual”, considera Federación SITECh.

“Claramente, esta propuesta no es otra que la de dar continuidad al trabajo de valoración que se hacía en forma conjunta, concentrada y en el mismo tiempo y que por la situación mundial que vivimos es de imposible cumplimiento en eso términos, por lo que ante este escenario excepcional debe hacerse evitando concentraciones en el espacio y el tiempo. Vale decir que esta situación es excepcional dentro de una excepción ya que solo se reduce a las Juntas de Secundaria y Técnica que por la inscripción tardía (septiembre del 2.019) se encuentran con un retraso en la valoración”, indica el sindicato docente.

Más adelante, señala que “Esta opción la solicitamos porque queda claro que con guardias mínimas y tiempo reducido de ninguna manera permite solucionar el problema de fondo y que el no contar con la listas para Interinatos y suplencias, una vez reanudadas las clases generaría un perjuicio sobre miles de docentes”.

“Sabemos plenamente que la OIT no considera el trabajo de Junta de Clasificación como ‘servicio esencial’, deslizar esta tesis es querer utilizar el argumento de la patronal para limitar el derecho a huelga, para que los miembros de las juntas lo utilicen para justificar un claro perjuicio a la docencia, inconcebible desde el punto de vista sindical, contrariamente a eso nuestra postura tiene que ver con la responsabilidad que asumieron los miembros de la junta cuando fueron electos por la docencia, y que ahora le dicen a esa docencia, con el argumento que no es esencial su trabajo, que no tendrán puntaje este año porque están esperando que pase la cuarentena”, explica Federación SITECh. A esto, luego considera: “claro para esos miembros no es esencial, pero sí lo es para la docencia que depende de ese puntaje para trabajar o no, como se ve detrás de argumentos legales solo hay un desprecio a los docentes y a su fuente laboral”.

“Por todo lo anterior, los miembros de este sindicato, mayoría dentro de la Junta, manifiestan el compromiso y la responsabilidad de dar continuidad al trabajo de valoración convencidos que es un acto de justicia para todos aquellos docentes que al iniciar las clases van a depender de esa la Lista de Orden de Méritos para acceder a un cargo u horas, y de no culminar con ese trabajo la minoría tendrá que dar respuesta a la docencia ya que serán los responsables de la falta de dicha lista ya que lejos de hacer un esfuerzo para llevar soluciones se escudaron en aparentes argumentos legales, y que de la simple lectura del borrador del acta de la reunión mantenida entre Ministerio y Miembros de junta, se advierte quienes están a favor de la docencia y aquellos que no dieron alternativa alguna para garantizar el cumplimiento con la tan ansiada lista de méritos”, expone el gremio docente.