Invitan a charla "Coronavirus, aprendizajes y Educación Liberadora"

David Coco Pagano es profesor en psicología y especialista en programas socioeducativos. Sostiene que en este contexto se puede lograr " la mejor versión de nosotros mismos, no es una alternativa sino una necesidad. En ese sentido invita a "pensarnos juntos" desde aprendizajes cotidianos y una educación liberadora para niños, niñas y adolescentes , compartir estrategias y hacer de los saberes un lugar de crecimiento y no de opresión y sufrimeinto" .

Luego, hace extensiva la invitación a las personas interesadas en escuchar la charla vía Facebook: David Coco Pagano.



En tiempos de pandemia ser la mejor versión de nosotros mismos no es una alternativa sino una necesidad, por eso los invito a "pensarnos juntos" desde aprendizajes cotidianos y una educación liberadora para niños, niñas y adolescentes , compartir estrategias y hacer de los saberes un lugar de crecimiento y no de opresión y sufrimeinto . Los espero el 9 de abril a las 20:30 por Facebook: David Coco Pagano.