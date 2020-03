Capitanich: “He dado instrucciones para el levantamiento de cualquier restricción de circulación”

En conferencia de prensa, Capitanich resaltó el trabajo que se está realizando en la provincia en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y adelantó algunas medidas que se anunciarán mañana.

En conferencia de prensa, el gobernador Jorge Capitanich anunció una serie de medidas que se darán a conocer este viernes 27 de marzo ante el aislamiento social, preventivo y de carácter obligatorio que rige en la provincia. “Todas las decisiones que tomamos tienen que ver con información que vamos procesando día tras día, conforme a modelos de pronósticos, para cuidar a cada chaqueño y a cada chaqueña”, aseguró.

El mandatario provincial, acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la ministra de Salud, Paola Benítez, señaló que se confeccionará un modelo de decreto para que se pueda disponer de camas en hoteles y clubes. También se anunciarán definiciones sobre el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), en relación a la red de comedores comunitarios escolares y merenderos; facturación de servicios públicos, facilidades de pago, obligaciones tributarias provinciales; control de precios máximos y abastecimiento; y préstamos para la economía popular.

Además, reiteró el trabajo que se está llevando adelante. “El virus no conoce de ideologías y todos tenemos claramente la disposición de adoptar las decisiones que racionalmente deben adoptarse, por eso la Comisión de Expertos, por eso la comisión de seguimiento, por eso la interacción con todos los actores políticos, sociales, económicos e institucionales, porque entendemos que esto no es una decisión de alguien particular, sino de todos”.

En ese sentido, valoró la tarea del ingeniero José Ruchessi, del Centro Biotecnológico Agroforestal. “Gracias a ese laboratorio agregamos más muestras y podemos tener la detección de casos asintomáticos, igual que eso nos permite incrementar la base de datos”, manifestó.

Barrios de la zona Sur

Por otro lado, el gobernador se dirigió a la comunidad de la zona Sur de Resistencia y dijo que allí “no se registra ningún caso” y se han generado las condiciones para que las cuatro avenidas (Urquiza, Lisandro de la Torre, Mac Lean y Malvinas) tengan un mecanismo de control para la circulación.

“He dado instrucciones para el levantamiento de cualquier restricción de circulación”, insistió, y remarcó que "no hay discriminación contra nada ni contra nadie, todas las medidas se toman con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad". Además, indicó que “los autorreportados se sitúan generalmente cerca de la avenida Malvinas-Soberanía Nacional”.

Ante esta situación, Capitanich reiteró los mecanismos de protección para cada barrio de la comunidad: evitar la circulación y respetar el aislamiento preventivo. “La idea es hacer lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo bien, y necesitamos seguir haciéndolo bien. Nos tenemos que ayudar todos y entre todos”, afirmó.