"Está en manos del Gobernador el inicio de las clases", advierte Federación SITECh

Ante los anuncios públicos del Gobernador de que las clases se inician normalmente en el Chaco, Federación SITECn desmiente dicha afirmación en cuanto que “el inicio o no de clases no fue el eje de la reunión mantenida ayer, la misma se limitó a la deuda año 2.019, esto es lo correspondiente a la cláusula gatillo del último trimestre que debió pagarse con los haberes del mes de enero, más los 100 puntos adeudados, cuestión esta que el gobernador manifestó se pagaran el próximo 26 de febrero”.

En este sentido, afirma que “el inicio o no del ciclo lectivo, está sujeto, como primera instancia, en la continuidad de la cláusula gatillo en la pauta salarial 2.020, tal el compromiso asumido por el gobernador cuando fuera candidato y posteriormente reafirmado una vez electo, cuestión esta que no quedó claramente definida en la reunión de política salarial y que pone, en caso de no efectivizarla, en situación de conflicto ya que la cláusula gatillo es el corazón del compromiso puesto que es la garantía para que no sigamos siendo ajustados por la inflación”, remarca.

“En este marco, hay dos cuestiones claves que tiene que definir el gobierno antes del inicio de clases y tiene que ver, como lo hemos dichos, por un lado con la continuidad de la cláusula gatillo y por otro con la recuperación del poder adquisitivo perdido durante el 2.017 y 2.018, que vale aclarar también forma parte del compromiso asumido por el actual mandatario”, plantea Federación SITECh.

“No caben dudas que el señor gobernador tendrá que resolver la contradicción que se produce entre el Gobierno Nacional, que pretende la eliminación de la cláusula gatillo, y la necesidad que tienen los trabajadores de la educación de no seguir perdiendo contra la inflación, como fue característica esencial del gobierno macrista”, sostiene el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. A la par que advierte que “es discordante afirmar, como lo hace el gobierno nacional, que los sueldos estarán por arriba de la inflación y al mismo tiempo pretender eliminar la cláusula gatillo, dado que si fuera así, incorporar dicho mecanismo en las negociaciones salariales no debería ser una preocupación para el gobierno ya que su aplicación no sería necesaria”.

“Ante este escenario, si bien fue un pedido realizado al gobernador y al propio Ministro de Educación de la Nación la reapertura de las paritarias nacionales, no vamos a aceptar que desde Nación lejos de mejorar los salarios de los trabajadores docentes se termine legitimando el ajuste y que esta terminen siendo un ‘hacer como si’ pero que a las claras no redunda en beneficios para el sector”, resalta Federación SITECh.

En cuanto al Congreso Pedagógico, este sindicato docente solicita “que se convoque de manera urgente a la Comisión Organizadora para avanzar en la organización del mismo”. Asimismo, manifiesta “nuestro absoluto convencimiento de que este ámbito de debate, discusión y toma de decisiones en el ámbito más democrático como lo es un Congreso en el que la docencia tendrá un rol fundamental es indispensable para pensar y repensar políticas educativas consensuadas a través de los principales actores del sistema educativo”.

Por último, reafirma que “el cumplimiento del compromiso firmado por el Ejecutivo con el frente gremial, es el camino para evitar un conflicto, apartarse del mismo traerá como correlato, una vez más, el no inicio de clases en la provincia del Chaco, por lo que el gobernador es el único garante de su propio compromiso para con toda la docencia, no cumplir sería desconocer su propia firma, por lo tanto está en sus manos señor Gobernador que las clases inicien”.