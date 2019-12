Pases a planta: Federación SITECh pide una Ley de revisión

Federación SITECH invita “a los diputados del oficialismo, como de la oposición a los fines de consensuar una Ley de revisión de los miles de pases a plantas en las distintas reparticiones del Estado, ejecutado por el Gobierno saliente con la clara maniobra de un operativo retirada, ante la reivindicación justa que significa la estabilidad laboral y el hecho de que algunos trabajadores con muchos años de antigüedad quedaron totalmente excluidos, ya que gran parte tiene que ver con ser amigos, parientes y punteros políticos que no reúnen los requisitos de antigüedad y lo único que reúnen es la condición antes mencionada. En estas condiciones el Poder Judicial deberá entender que no existen derechos adquiridos, ya que los pases a plantes fueron realizados no respetando ni la antigüedad, como tampoco la carrera administrativa”.



“En nuestro caso, en el Ministerio de Educación, una gran parte de los proyectos especiales denunciados año tras año, y que nada tienen que ver con la educación, han hecho gala de impunidad y siendo ‘premiados’ con el pase a planta sin tener servicio fehacientemente certificado y que solamente fue la mano de la Ex Ministra Mosqueda y el ex Gobernador Peppo que maliciosamente lo llevaron adelante ante la posibilidad de la revisión de todos los proyectos especiales y proteger a sus amigos”, plantea el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.



Asimismo, considera necesario “la revisión de los concurso de ascensos clandestinos del personal administrativo del Ministerio de Educación, invento de la ex ministra Mosqueda, como así también la designación de numerosos funcionarios sin respetar la carrera admintrativa, o inventando nuevos cargos como el de la propia ex Ministra como directora de un Observatorio, de los tantos que se inventaron, y lo que jamás hicieron en sus mandatos fue observar su propia corrupción”, asevera Federación SITECh.



“Tenemos conocimientos, de que idéntica situación se replicó en cada una de las reparticiones del Estado, por lo que sugerimos al Poder Legislativos que consensuen una Ley de revisión, en la que el corazón de la misma sea la transparencia”, plantea Federación SITECh. En esa mima sintonía, afirma que “la publicación de todos los que se encuentran en condiciones de pase a planta, de acuerdo a su antigüedad y certificación fehaciente de servicio, que pueda ser objetada por cualquier ciudadano o institución y que termine en un acto público de adjudicación”.



“Como se ve el Poder Legislativo tiene la palabra y la herramienta adecuada para poner justicia sobre los atropellos que fue el operativo retirada, no existiendo justificación alguna por parte de cada uno de los diputados o bloques políticos, salvo que alguno de ellos sean cómplices del operativo retirada del gobierno anterior; sin dejar de lado la posibilidad de establecer los mecanismos de pases a plantas, para que estos no queden en manos del Poder Ejecutivo y de una vez por todas se terminen los operativos retiradas”, plantea el gremio docente.



En tanto, Federación SITECh recuerda que “ya advertimos en la reunión de la Comisión de Política salarial el pasado jueves, que la continuidad de funcionarios del gobierno anterior, ya sea en el Ministerio de Educación o en las distintas Regionales, se contrapone con el discurso del propio Gobernador de intentar cambiar las políticas de corrupción que reinó en estos últimos años y más aún contra la convocatoria de un Congreso Pedagógico que tiene como finalidad la defensa de la Escuela Pública”.