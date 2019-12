Federación SITECh acusa a Mosqueda de minimizar "la corrupción con los postítulos"

Federación SITECh rechaza la respuesta del Ministerio de Educación a la Junta de Clasificación de Primaria y a la docencia, sobre la ratificación de las fechas de adjudicación de los Concursos de Ingreso, Reincorporación y Traslado 2.019, argumentando que son “pocos los casos confirmados de fraude”. Al respecto, que esto es “minimizando lo sucedido sobre falsificación de postitulos”.

“La señora ministra, como es costumbre, menosprecia la capacidad del docente para entender que estamos ante una situación sumamente grave, en cuanto a que las Juntas de Clasificación solo se expidieron sobre lo inmediatamente detectado a través de una denuncia, lo que significa que de ninguna manera es un informe concluyente, sino por el contrario, es el inicio de una investigación exhaustiva por lo que de ninguna manera puede calcularse su implicancia en cuanto que no se realizó una revisión sistemática de los legajos y a los fines de permitir esta actividad, las juntas de Clasificación solicitaron una prórroga de las fechas de adjudicación `para garantizar la transparencia de la misma”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

En tanto, considera que “es sumamente necesario realizar una revisión exhaustiva de los postulantes relacionada con los postítulos sin que ello cause perjuicio a la docencia ya que la Junta de Clasificación contaría con tiempo suficiente para esta actividad y efectivizar la adjudicación en el mes de febrero como fue práctica durante muchos años”.

“Ante la negativa de la ministra de postergar y revisar, minimizando la situación bajo la premisa de ‘aquí no pasó nada’ no es otra cosa dar persistencia a la política de este gobierno que no es otra que la del ‘siga, siga’”, dice Federación SiTECh. Y luego, anticipa que “vamos a requerir a las próximas autoridades para que el 10 de diciembre implementen la postergación de la adjudicación a los fines de cuantificar el daño ocasionado a la docencia, y en este sentido las nuevas autoridades tendrán que demostrar si han cambiado las condiciones sobre las políticas de corrupción o estamos ante la continuidad de un modelo de corrupción por lo que tienen la palabra las nuevas autoridades”.

Por otra parte, sostiene que “no es casual que la ministra quiera minimizar la cuestión sobre el falseamiento de postítulos ya que tiene enormes responsabilidades junto a ministros anteriores de propiciar el ‘festival de papelitos’ que no es otra cosa que adquirir cargos y horas a través de la capacidad de compra de los docentes”. En esa línea, disparó: “Lo detectado por la Junta es solamente una parte de la corrupción y en todo caso sería la más acotada ya que lo que está en discusión realmente es la compra y venta de postitulos, cuestión esta que tendrán que dar también razón las nuevas autoridades, si existe voluntad de cortar en forma radical y completa, implementando un sistema de perfeccionamiento gratuito, en servicio y de calidad, que a nuestro entender solamente pueden brindarlos los Institutos de la provincia y la Universidad Pública, nuevamente tienen la palabra las próximas autoridades de la cartera educativa”.

“A su vez, el sindicato dispuso que sus miembros electos en Junta realicen la denuncia por vía judicial ante la fiscalía que corresponda y en el caso improbable de que la junta como organismo se nieguen a efectuarla, lo harán los miembros de Junta pertenecientes a Federación SITECh”, anuncia.

Así también, advierte: “aquel docente que a prima facie y con el informe de la Dirección de Títulos y Equivalencia que haya falsificado la documentación quedará excluida en forma inmediata del Concurso, sin que esto signifique desactivar el sumario que corresponde por parte del Ministerio y las responsabilidades que puedan tener ante la justicia”.