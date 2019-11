Zdero: “Basta de bolsas de arena y casas arruinadas”

El candidato a intendente de Resistencia por el frente Chaco Somos Todos, Leandro Zdero, pide que se termine con el mecanismo de poner bolsas de arena ante las inundaciones, con el perjuicio que esto significa. Asegura que de ser electo hará las obras para no sufrir las inundaciones.

Leandro Zdero hace referencia a las obras hídricas que llevará adelante, en el caso de ser elegido para quedar al frente del municipio, para poner fin al padecimiento de miles de vecinos cada vez que llueve.

“El problema de las inundaciones en Resistencia es un tema que lleva muchos años sin resolverse y tiene que ver con varios factores, la falta de mantenimiento de los desagües existentes, de los conductos que llevan el agua del desagüe a la laguna y del mantenimiento de esos reservorios que desafortunadamente quedan pocos ya que el 70 por ciento de las lagunas fueron tapadas, de obras de infraestructura que no se han realizado y del pavimento que se ha hecho sin los desagües correspondientes”, plantea el candidato a gobernar el municipio de Resistencia.



“Voy a hacer las obras que se necesitan para no inundarnos”



Zdero expresa su voluntad de poner fin al padecimiento de miles de resistencianos cada vez que llueve. “Basta de bolsas de arena y casas arruinadas, los vecinos merecen vivir tranquilos y no estar con el corazón en la boca cada vez que caen 4 gotas con miedo a perder lo que con mucho esfuerzo han podido tener, voy a hacer las obras que se necesitan para no inundarnos, mantenimiento de las lagunas para evitar que exista crecimiento vegetal, basura y sedimentación, elementos que disminuyen la capacidad de escurrimiento, obras en los conductos principales y secundarios de toda la ciudad, mantenimiento de los desagües existentes y cada cuadra de nuevo pavimento que haga irá acompañada del desagüe correspondiente, estoy preparado y tengo muchas de ganas de trabajar por mi ciudad, si este domingo los resistencianos me dan la oportunidad de ser el intendente de Resistencia, en poco tiempo y entre todos, viviremos en la ciudad que anhelamos”, cierra su mensaje a los ciudadanos de la capital chaqueña”.