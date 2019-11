Zdero asegura que va a terminar el caos en Resistencia

Leandro Zdero, candidato a intendente de Resistencia por la lista 653, da a conocer sus principales propuestas para transformar la ciudad, ante los comicios municipales del 10 de noviembre.



Piquetes



Zdero asegura que terminará con los cortes de calles en la ciudad. “Los piquetes siguen perjudicando a los resistencianos porque no pueden circular libremente. El caos en el tránsito, el cambio de recorridos de los colectivos o el desvío que deben hacer los ciudadanos se ha transformado en una postal cotidiana“, expone la imagen cotidiana de la capital chaqueña.



“La gente está harta de los piquetes, desde el 2.015 existen leyes y hay que hacerlas cumplir. ¿Alguien sabe los motivos o los reclamos? ¿Por qué cortan las calles? Nadie se debe sacar el lazo, ni el intendente, ni el gobernador, ni la justicia”, asevera el postulante a conducir los destinos de la ciudad.



Movilidad urbana: más estacionamientos y Metrobús



“La movilidad urbana debe tratarse en todos sus aspectos: estacionamiento, transporte público, peatón, motos, señalización y semáforos son algunos de los temas prioritarios para Resistencia“, menciona en su plataforma de gobierno. Además, Zdero propicia con “avanzar con medidas innovadoras como el metrobús que circulará por carriles exclusivos y conectará a más barrios de la ciudad“.



Garantizar obras con desagües

En relación a la pavimentación de la ciudad, el candidato del frente Chaco Somos Todos manifiesta: “Cuando grafico un metro de pavimento con un metro de desagüe, quiero decir que cada obra que se haga en la ciudad debe contemplar su desagüe correspondiente; respetando sus cuencas, manteniendo limpios aquellos que ya están y readecuando los que no sirven. Vamos a trabajar para que miles de vecinos no pasen por esta situación nunca más, merecemos vivir tranquilos y no tener pánico ante cada alerta de lluvia”, asegura.

Sustituir la Tracción a Sangre



Acerca de la utilización de la tracción a sangre animal, Zdero propone iniciar un proceso de sustitución de por otros medios sustentables. “El abordaje será integral, se trabajará interdisciplinariamente con sociólogos; con profesionales que atiendan a las familias para que los niños no trabajen, sean organizados y cuenten con otros medios como sustento de vida“.



“Recuperar lagunas, el Parque Ávalos y un Parque Lineal a lo largo de la Soberanía“





Ante el diagnóstico de que en Resistencia se han tapado hasta la actualidad el 70 por ciento de las lagunas y sólo quedan unas 20 en la ciudad aproximadamente, Zdero expresa:. “Recuperaremos los parques y las lagunas como reservorios, como parte valiosa del paisaje de Resistencia y nadie mas les dará la espalda a nuestros recursos. Son espejos de agua que voy a defender y a evitar que desaparezcan”. Esta propuesta incluirá la recuperación de los parques. “Queremos devolverles a los resistencianos un parque emblemático como lo es el Parque Ávalos con más arbolado, iluminación, señalización y senderos para las familias”.



Zdero aseguró además, la ejecución de un parque lineal a lo largo de la Soberanía porque se nota el abandono, con basurales abiertos y la falta de espacios verdes acondicionados para las familias.



Una ciudad limpia



El candidato a intendente por Chaco Somos Todos dice que está convencido de cambiar la imagen de la ciudad. “La veo triste a Resistencia con mucha basura en todos lados; necesitamos realizar una limpieza integral en todos los barrios y lo vamos a lograr de manera equitativa”, afirma.

“Tendremos un municipio eficiente“



Zdero insiste en la necesidad de ordenar la ciudad, a través de un municipio más eficiente hacia afuera y hacia adentro. “Estas son mis propuestas, sin versos ni milagros; y contamos con un gran equipo de gente sencilla y comprometida. Estoy preparado para gobernar, por eso le pido a los vecinos una oportunidad para hacerlo”, finaliza el aspirante a conducir Resistencia por los próximos cuatro años.