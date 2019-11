Ana González: "Queremos recuperar el municipio para los trabajadores e intervenir en las decisiones municipales"

Falta poco para las elecciones del 10 de noviembre, fecha en la que los resistencianos eligirán al nuevo intendente de Resistencia.



En este caso, el Partido Obrero postula como candidata a intendente de Resistencia a Ana Sofía González, oriunda de Barranqueras y militante de ese espacio político. Es estudiante avanzada de la carrera de Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE de Resistencia.



Para interiorizarnos de las propuestas que acerca a los vecinos de Resistencia, Chaco On Line conversó con Ana Sofía González. A continuación, transcribimos la entrevista:



Chaco On Line: ¿Cómo reciben los vecinos las propuestas?

Ana Sofía González: - Bien, recibimos inquietudes de los vecinos en la recorrida que hacemos en los barrios con las propuestas que llevamos a cada lugar. Queremos poner al Municipio en las manos de los trabajadores, también queremos que el presupuesto municipal sea público y que podamos intervenir como ciudadanos en las decisiones que toma el Municipio. En ese sentido, nuestras propuestas han caido muy bien en los barrios.



COL: ¿Cuál es la demanda mayor de los vecinos de Resistencia?

ASG: - Sorprende mucho el tema de la recolección de residuos, porque no está funcionando y la gente se queja porque está inundada de basura Es una cuestión que se trabajó tanto tiempo, supuestamente por el intendente actual y que ha sido parte de su campaña municipal y los barrios que están cerca de las lagunas están llenos de basura.



COL: ¿En qué lugares observás esa cantidad de basura y en qué barrios has mantenido contacto con los vecinos?

ASG: - He recorrido Villa Prosperidad y el barrio de la Liguria. Primero, el tema principal es la basura; segundo, la iluminación pública, o sea uno se aleja del centro y los barrios no tienen luz como corresponde en avenidas importantes muy transitadas. Creemos que esto sucede porque no son públicas las contrataciones que realiza el Municipio, es necesario saber cuánto se paga, cuánto es la ganancia de esas empresas y el Municipio no reclama ante estas cuestiones, entonces queremos intervenir en el Municipio y ver en qué se gasta e intervenir en las decisiones municipales, porque no puede ser que sigamos en estas condiciones.



COL: ¿Se han interiorizado de los reclamos que hicieron los vecinos a las líneas gratuitas del Municipio?

ASG: - Sí, nos hemos acercado a cada vecino y nos dicen que están cansados de llamar y no vienen. Yo vivo en Villa Prosperidad, llueve y no entra el colectivo por las condiciones de los caminos y menos va a entrar el camión de la basura. Hay que ver cómo solucionar el tema de las zanjas, los desagües pluviales .

También tenemos un proyecto de urbanización, lo tenemos que llevar adelante porque hay mucho desastre habitacional en Resistencia; la gente no tiene donde ir a vivir, por eso hay usurpaciones, y no hay plan habitacional donde se lotee el terreno y se construyan viviendas y las calles como correspondan, entonces se rellenan las lagunas y la gente se instala donde son inundables y no hacen canales fluviales y esto hace que se produzcan inundaciones terribles en Resistencia.

Entonces, nosotros tenemos un proyecto para que cada municipio cuente con un banco de tierra fiscales para que se lotee y se hagan viviendas como corresponde e ir extendiendo los servicios municipales hacia todos los barrios y que no se concentre todo en el centro y los barrios están abandonados .



COL: - Una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos de Resistencia es el transporte ¿Qué proponen?

ASG: -Queremos que se abran los libros de las empresas de colectivos para ver la ganancia que tienen porque el Gobierno ha dado subsidios. Los colectiveros reclaman hoy por un salario justo, estas cuestiones queremos reclamarlas de fondo.

Por otro lado, incorporar la zona de la Liguria y no entran los colectivos al barrio, las líneas 11 y 112 .

Me acompaña en la lista Humberto Deniz que es ferroviario quien reclama se reabra el tren para los pasajeros en el recorrido Tirol . Vilelas que antes funcionaba con un costo bajo que lo usaban estudiantes, profesores y que se encuentra hace dos años cerrado este desmantelamiento ya lo hemos denunciado.

Tenemos trenes con vias, con trabajadores queremos llevar el reclamo para que se abra el ramal.

COL: ¿Es necesario que se estatice el servicio de transporte ?

ASG:- Sí, creemos que es necesario por eso queremos involucrar a los ciudadanos, nosotros somos Partido Obrero. Queremos que todos los trabajadores que somos nosotros y los ciudadanos que se involucren; que no solo pongan un voto y no puedan reclamar; de que llamo y no me atienden; queremos que sea público hablar con la gente y hacer asambleas en los barrios, que es nuestro trabajo y asi llevamos la militancia día a día.



COL: El aumento del boleto es otra de las cuestiones que preocupa. ¿Cómo se resuelve esto?

ASG: - Cada vez hay menos recorridos y los chicos no pueden llegar a la universidad. No es solo decir estamos en situación de crisis, sino ver cómo podemos solucionar para que la gente pueda accede a su trabajo y circule mejor. Creemos que es importante recuperar el transporte, el tren y no permitir estos desmantelamientos .

COL: Observé que tenés dos pañuelos simbólicos. ¿A qué se deben?

ASG: - Yo soy candidata a intendente de la juventud socialista en la universidad y llevamos el reclamo de la separación de la iglesia con el Estado con el pañuelo naranja y el aborto legal con el pañuelo verde. Nuestra lista está representada por mujeres que defienden y llevan adelante esta lucha, somos todas verdes y naranjas.

COL: ¿Presentaron voluntarios para ser fiscales?

ASG: - Si se han presentado voluntarios cuando vamos a los barrios. Humberto Deniz es un militante de años muy conocido en la zona y ha caído muy bien que sea primer concejal. Hemos conseguido gracias a él mucha gente que quiere acompañar, y en este sentido, hemos crecido mucho llevando estas propuestas.

COL: ¿Qué expectativas tienen para estas elecciones?

ASG: Creemos que el resultado que tuvimos fue que la gente votó entre el gobierno ajustador de Macri y de Peppo se fueron muchos votos a Capitanich, pero eso a nosotros no nos va a dejar o abandonar ni dejar de llevar propuestas reclamando un gobierno que nos pertenece que es el de los trabajadores. Nuestra lista es la 71 del Partido Obrero, y lleva como primer concejal a Humberto Deniz de la causa ferroviaria , Ulises Anich estudiante de la UTN de la carrera de Ingeniería en Sistemas, quien propone hacer proyectos en conjunto con estudiantes de la UTN que crearon una aplicación para ver el recorrido real de un transporte.

Mónica Carolina Báez Vargas