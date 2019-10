Elecciones presidenciales: “iniciar una nueva etapa que termine con este infierno”, sostiene Schwartz

El diputado provincial electo por el Frente Chaqueño, Rodolfo Schwartz, emite su voto a las 9.30hs en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Resistencia en la mesa Nº 127. "Creo que es una elección distinta, no es una elección para resolver los próximos cuatro años sino para abrir una nueva etapa en la Argentina”.

En el marco de las elecciones presidenciales que se llevan adelante en Argentina Rodolfo Schwartz se refirió a las expectativas para las elecciones nacionales en la jornada de hoy:

"Creo que es una elección distinta, no es una elección para resolver los próximos cuatro años sino para abrir una nueva etapa en la Argentina. Venimos de una situación dramática en nuestro pueblo, en la industria nacional, la falta de trabajo, los salarios de hambre, el hambre que crece, una desocupación que no para y una inflación que tampoco, una especulación financiera que no tiene antecedente y un endeudamiento histórico." Describió.

A su vez, el arquitecto y presidente del PTP, explicó: "Por lo tanto es necesario iniciar una etapa diferente, y va a ser fundamental el protagonismo popular porque va haber que tomar medidas sobre los sectores minoritarios que se enriquecieron con estas políticas de estos años. Tiene que cambiar la situación con estas elecciones y fundamentalmente para poder tomar medidas, la movilización, la unidad de todos los sectores nacionales, populares y democráticos, va a ser fundamental. Están soplando vientos de rebeldía en América Latina, lo de Chile es un ejemplo muy importante, es un derecho revelarse contra la injusticia y los pueblos lo están haciendo con luchas y con elecciones, esto tiene que ser una cosa articulada porque los poderosos que se disputan el mundo y nuestra Argentina, no van a renunciar así nomas a sus intereses."

"En el Chaco hemos dado duras luchas para cambiar esta historia, y eso nos ha llevado a que podamos ser también protagonistas en la Cámara de Diputados y en algunos lugares Concejales y vamos a cumplir con lo que dijimos que es defender con leyes y ordenanzas lo que defendemos con luchas todos los días." Finalizó.