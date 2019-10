Arévalo presenta su plataforma de gobierno

Diego Arévalo, candidato a intendente de Resistencia por el Frente Chaqueño, presentó su plataforma de gobierno para la Municipalidad, en el Centro de Convenciones de Casinos Gala, de cara a las elecciones comunales del 10 de noviembre próximo.

“Venimos a presentar un proyecto de ciudad presente y futura para todas y todos. Vamos a garantizar crecimiento con inclusión. Vamos a transformar los barrios, los servicios deben llegar a toda la ciudad porque no queremos ciudadanos de primera y de segunda, queremos una ciudad para las vecinas y los vecinos, porque es con todos. Somos jóvenes, pero tenemos experiencia porque durante ocho años gestionamos la provincia y cuatro años la Municipalidad, hace doce años acompañamos a Jorge Capitanich. Sabemos qué modelo de Provincia se viene de la mano de Capitanich y después del 27 de octubre, con Alberto y Cristina, comenzamos a definir el futuro, porque nosotros no nos quejamos por la herencia recibida, nosotros aprendimos y sabemos para quiénes gobernamos. Gobernamos para el pueblo y sabemos cómo gobernar”, sentenció Arévalo, después de la presentación.

Acompañado por Fabricio Bolatti, candidato a presidente del Concejo Municipal, y de Alicia Frías, Fabián Ríos, Vicenta Maciel, Guillermo Aramayo, Carla Prette, Carlos Núñez, Carolina Cammarano, Juan Manuel Aquino, Úrsula Sabarece y Emiliano Chiaramonte forman la oferta electoral del Frente Chaqueño de cara a las elecciones municipales.

En respaldo de los candidatos estuvieron presentes: la vicegobernadora electa Analía Rach Quiroga, diputados provinciales e intendentes electos, las candidatas a diputadas nacionales María Inés Pilatti Vergara y Lucila Masin; el jefe de campaña, Juan Manuel Pedrini, autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de la cultura, sindicalistas, empresarios, corredores inmobiliarios, constructores, comunidades aborígenes y militantes de distintos espacios políticos.

“Tenemos proyectos, no como otros candidatos que se cuelgan de nuestras propuestas o se sacan fotos con el fondo de nuestras obras”. Así, entre chicanas para sus adversarios, Arévalo presentó los cuatro ejes de la plataforma electoral:

-Equidad Social

-Desarrollo Económico

-Medio Ambiente

-Gobierno y calidad institucional

Seguridad

El candidato a intendente de Resistencia por el Frente de Todos se refirió a la seguridad, la protesta social, la libre circulación y la usurpación de terrenos.

“Entendemos el derecho a la protesta social, pero también a la libre circulación. Son dos derechos que pueden coexistir. Hay lugar en la ciudad para que todas y todos puedan expresarse y a la vez transitar libremente”, indicó para dejar en claro que los cortes totales de calles no son el camino, porque “perjudicamos a vecinas y vecinos que no pueden llegar a sus trabajos o al comercio”. “Entendemos que hay que dar respuestas a todos los sectores”, apuntó.

Para Arévalo, las usurpaciones ilegales “no son el camino. Les puedo asegurar que cuando se toman terrenos, la infraestructura y los servicios no llegan porque la zona no está preparada para ese paso. Tenemos un banco de tierra municipal para distribuir equitativamente entre las familias que lo necesitan, porque nosotros vamos a entregar títulos de propiedad no papelitos en blanco”.

Propuestas

Al comenzar a enumerar los ejes de la plataforma, anunció mil cuadras de pavimento, que incluyen completar la re-pavimentación de la avenida 9 de Julio, Juana Azurduy para conectividad zona Norte, avenidas San Martín y Alberdi en la zona Sur y finalizar la autovía de la ruta 11, con el acompañamiento de la Nación y de la Provincia. A lo que sumó obras hídricas fundamentales para evitar inundaciones, como la Cuenca Ávalos, con un costo de más de 25 millones de dólares.

Anunció que van a licitar el transporte: “Queremos mejores unidades y mayor frecuencia. Vamos a subsidiar el pasaje para que sea más barato. Vamos a crear corredores especiales para colectivos y facilitar la conectividad de las ciudades que formamos el área Metropolitana del Gran Resistencia, con corredores en las avenidas Soberanía Nacional-Malvinas Argentinas y Alvear-Castelli. Para que ocurra, los concejales tienen que sesionar y no poner trabas como sucede actualmente”.

“Vamos a descentralizar la administración de la ciudad, vamos reforzar los centros comunitarios para llevarlos de los 15 actuales a 20, para dar contención a los sectores más vulnerables. Así, si un centro de salud recomienda a un vecino hacer ejercicios, para eso estarán los centros comunitarios”, graficó. Y dijo que la “participación de las comisiones barriales será clave”.

Arévalo señaló que “vamos acompañar a los clubes para que los chicos no estén en la calle. Así, a cambio de las obras que se hagan en estas instituciones, van a poder acceder chicas y chicos que no pueden pagar una cuota societaria”.

Por otra parte, ratificó la creación de escuelas de oficio que faciliten la inclusión y el acceso a trabajo. Asimismo, mencionó que “se financiará con el 1 por ciento de la recaudación a los emprendedores y emprendimientos que generen nuevos puestos de trabajo”.