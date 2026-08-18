Prime Video renueva su catálogo: los estrenos imperdibles de series y películas que marcan tendencia

 
La plataforma de streaming Amazon Prime Video renueva su oferta de entretenimiento con la incorporación de producciones recientes que abarcan desde el thriller de suspenso hasta la comedia familiar. Entre los lanzamientos más esperados destacan el retorno de grandes franquicias de acción como Reacher y esperados estrenos cinematográficos ambientados en diversos escenarios internacionales.
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Ampliación del catálogo: Prime Video suma contenidos recientes centrados en géneros de alta demanda como acción, thriller, comedia y drama juvenil.
Regresos estelares: La plataforma estrena nuevas entregas de la exitosa saga Reacher y le da continuidad al clásico fenómeno latino con Betty La Fea: La historia continúa.
Nuevas apuestas en series: Llegan producciones de misterio e intriga como Sterling Point y la propuesta nostálgica juvenil Nadie nos va a extrañar.
Estrenos cinematográficos: La grilla de películas suma títulos variados que incluyen Red de Mentiras, Culpa Mía: Londres, Caminando con el diablo y Shelter.

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El catálogo de Amazon Prime Video se transforma para ofrecer una renovada experiencia de entretenimiento digital. La reconocida plataforma de streaming suma producciones recientes dirigidas a amantes del thriller, la acción sin pausa, el drama generacional y la comedia inolvidable. Esta actualización consolida la grilla del servicio entre las más competitivas del mercado audiovisual actual.

Series destacadas: adrenalina, nostalgia y secretos


La oferta televisiva del servicio despliega una variada gama de producciones que capturan la atención del público global: 

Reacher (Nuevas entregas): La aclamada franquicia de acción regresa a la pantalla con dosis renovadas de suspenso, investigación policial y las características secuencias de combate directo del personaje.
Sterling Point: Este intrigante thriller de misterio se ambienta en un pequeño pueblo aparentemente tranquilo, donde los secretos familiares e intrigas del pasado quedan al descubierto.
Betty La Fea: La historia continúa / Más fea que nunca: La secuela de la célebre telenovela colombiana amplía su universo narrativo con nuevos embrollos empresariales, humor característico y dilemas familiares.
Nadie nos va a extrañar: Una emotiva propuesta dramática enfocada en el público juvenil y nostálgico que explora los lazos de amistad profunda y las decisiones complejas de la juventud.
Películas recientes: cine de alto impacto en casa
En el plano cinematográfico, la plataforma incorpora historias envolventes que abarcan desde el romance apasionado hasta el crimen organizado:


Red de Mentiras: Thriller / Suspenso
Trama de engaños e identidades falsas donde la tensión constante no da tregua.


Culpa Mía: Londres Drama Romántico / Juvenil
Adaptación del exitoso universo Culpa Mía ambientada en la capital británica.


Caminando con el diablo. Acción / Crimen
Cruda historia ambientada en los oscuros entornos del crimen organizado y el narcotráfico.


Shelter. Drama / Misterio
Relato de supervivencia en entornos hostiles que explora secretos profundamente guardados.


Con estas incorporaciones, Prime Video reafirma su estrategia de ofrecer contenidos diversos y de alta calidad para satisfacer las preferencias de audiencias en todo el mundo.

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