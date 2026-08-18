Prime Video renueva su catálogo: los estrenos imperdibles de series y películas que marcan tendencia

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Ampliación del catálogo: Prime Video suma contenidos recientes centrados en géneros de alta demanda como acción, thriller, comedia y drama juvenil.

Regresos estelares: La plataforma estrena nuevas entregas de la exitosa saga Reacher y le da continuidad al clásico fenómeno latino con Betty La Fea: La historia continúa.

Nuevas apuestas en series: Llegan producciones de misterio e intriga como Sterling Point y la propuesta nostálgica juvenil Nadie nos va a extrañar.

Estrenos cinematográficos: La grilla de películas suma títulos variados que incluyen Red de Mentiras, Culpa Mía: Londres, Caminando con el diablo y Shelter.





El catálogo de Amazon Prime Video se transforma para ofrecer una renovada experiencia de entretenimiento digital. La reconocida plataforma de streaming suma producciones recientes dirigidas a amantes del thriller, la acción sin pausa, el drama generacional y la comedia inolvidable. Esta actualización consolida la grilla del servicio entre las más competitivas del mercado audiovisual actual.

Series destacadas: adrenalina, nostalgia y secretos



La oferta televisiva del servicio despliega una variada gama de producciones que capturan la atención del público global:

Reacher (Nuevas entregas): La aclamada franquicia de acción regresa a la pantalla con dosis renovadas de suspenso, investigación policial y las características secuencias de combate directo del personaje.

Sterling Point: Este intrigante thriller de misterio se ambienta en un pequeño pueblo aparentemente tranquilo, donde los secretos familiares e intrigas del pasado quedan al descubierto.

Betty La Fea: La historia continúa / Más fea que nunca: La secuela de la célebre telenovela colombiana amplía su universo narrativo con nuevos embrollos empresariales, humor característico y dilemas familiares.

Nadie nos va a extrañar: Una emotiva propuesta dramática enfocada en el público juvenil y nostálgico que explora los lazos de amistad profunda y las decisiones complejas de la juventud.

Películas recientes: cine de alto impacto en casa

En el plano cinematográfico, la plataforma incorpora historias envolventes que abarcan desde el romance apasionado hasta el crimen organizado:



Red de Mentiras: Thriller / Suspenso

Trama de engaños e identidades falsas donde la tensión constante no da tregua.



Culpa Mía: Londres Drama Romántico / Juvenil

Adaptación del exitoso universo Culpa Mía ambientada en la capital británica.



Caminando con el diablo. Acción / Crimen

Cruda historia ambientada en los oscuros entornos del crimen organizado y el narcotráfico.



Shelter. Drama / Misterio

Relato de supervivencia en entornos hostiles que explora secretos profundamente guardados.



Con estas incorporaciones, Prime Video reafirma su estrategia de ofrecer contenidos diversos y de alta calidad para satisfacer las preferencias de audiencias en todo el mundo.