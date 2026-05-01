Día del Trabajador: "No llegamos a fin de mes", dicen en Luz y Fueza

Trabajadores, dirigentes y militantes dan el contexto a la celebración de la CGT chaqueña en el centro de la capital provincial.

En el ámbito de la movilización de gremios, Chaco On Line conversa con Sergio Ríos, secretario gremial del sindicato Luz y Fuerza. Acompañando la manifestación sindical precisa que “estamos acompañando lo que es la movilización de la CGT. Remarca que la fecha por el Día del Trabajador “es un día malo para los trabajadores porque, con los despidos que están habiendo, las paritarias, no llegamos a fin de mes”.

Plantea además que “ahora nos dimos cuenta que cerraron Musimundo y todo eso afecta a los trabajadores y hoy vamos a seguir acompañando a la CGT en lucha en defensa a los trabajadores y en contra de la Reforma Laboral”.

En este marco, el secretario gremial de Luz y Fuerza explica que “nuestro secretario general es Guillermo Moser de la Federación de Trabajadores y nuestro secretario seccional es Saúl Medero”.

“Nosotros venimos dialogando con varias empresas como SECHEEP y Transnea y venimos sacando algo de paritarias y no es suficiente. El presidente de la Nación dice que hay un 3 por ciento de inflación, mientras que te das cuenta que cuando cargas nafta y cuando compras un kilo de carne llegas entre 15 y 20 mil pesos, el empleado público vive sacando plata por adelantado y usando tarjeta de crédito, no llega a fin de mes, esa es la realidad que está pasando en el pueblo chaqueño y a nivel nacional”, analiza el dirigente de Luz y Fuerza sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores.