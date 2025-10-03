Emergencia pediátrica: "Madres y abuelas de asentamientos queremos que la atención pública y gratuita llegue a los más vulnerables"

Expresan respaldo al proyecto que propiciaran profesionales del hospital Pediátrico y que presentaran en la Cámara de Diputados del Chaco.

Han pedido adhesión de la ciudadanía, con una carpa montada en la avenida Italia y Brown. Exponen la situación que viven a diario en los asentamientos y barrios de alrededores de la capital chaqueña y del interior profundo de la provincia.

En los sectores más vulnerables golpea fuerte la ausencia de atención y asistencia social y sanitaria. Este penoso panorama es el que expone Gladys Favretto de la Corriente Clasista y Combativa, en conversación con Chaco On Line. “Estamos en los barrios y asentamientos, donde faltan muchos pediatras en los centros de salud; para la atención solo dan 10 turnos por día”, detalla. Y comenta que en el centro de salud al que concurre da asistencia a familias de Villa San Martín y barrios aledaños como barrio Los Teros, donde “dan 10 turnos para una población de 350 familias, donde la demanda es mucho más grande de lo que se atiende y terminan derivando al Pediátrico y eso hace que hace que colapse, sobre todo en estos días, en los que el clima es inestable, con el clima fresco, calorcito y los niños con patologías tienen broncoespasmos”.



Creen que esta ley de emergencia pediátrica es necesaria porque esto se traduciría en más presupuesto, más insumos y medicamentos, y más profesionales, en cantidad y calidad.

El preocupante escenario planteado repercute en una población que se siente abandonada. “En la salita daban la leche para los niños hasta los 2 años y eso también han sacado, el programa Salud también han sacado, o sea un niño con una patología que no han registrado no tienen los medicamentos necesarios, entonces estamos siendo parte de esta lucha en la Multisectorial y más vale que va haber millones de firmas porque somos madres y abuelas y queremos que la atención pública y gratuita, porque los más vulnerables que viven en los barrios y en los asentamientos no tenemos para costear”, plantea la dirigente social.

Enfermedades que afectan a niños

El cambio de estación profundiza el desolador panorama que tienen que afrontar madres jóvenes y abuelas cuando deben concurrir a algún centro de salud. “La mayoría son enfermedades de broncoepasmo y parásitos, porque hay basurales cerca de los asentamientos grandes y los niños a veces juegan o andan, impresionante el tema de los parásitos que hace que los niños sean más vulnerables y que estén propensos a agarrar cualquier tipo de infecciones. Y lo que se está viendo también es la falta de nutrición por falta de alimentos, sobre todo mis compañeros de la zona de El Impenetrable y de las comunidades originarias están escasas hoy, de poder llegar a ese alimento que es tan esencial hoy, porque un niño bien comido y con buena salud, es inmune de agarrarse enfermedades y la prevención”, dice sobre un Chaco que cada vez duele más.





Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas