Motomandados extienden campaña solidaria a adultos mayores y personas con discapacidad

Integrantes de la Cooperativa de Motomandados con el concejo Fabricio Bolatti

La Cooperativa de Motomandados da a conocer que, en el marco de su compromiso social con los sectores más vulnerables, llevará adelante una acción solidaria consistente en ofrecer sus servicios de motomandado de forma gratuita, no solo a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con discapacidad, para facilitar trámites vinculados a salud, medicamentos, compras esenciales u otros servicios indispensables.

Originalmente divulgada como una campaña destinada a las personas adultas mayores de bajos recursos o que no contaban con familiares que puedan asistirlos, esta iniciativa se extenderá ahora también para atender las necesidades del colectivo de personas con discapacidad.

La campaña se desarrollará durante determinados días miércoles de octubre para el área de Resistencia. Los beneficiarios podrán solicitar el servicio gratuito de motomandado para retirar o comprar medicamentos, realizar trámites de salud, o adquirir artículos esenciales, sin costo alguno, al teléfono N° 3624893081.

Este tipo de acción es ejecutada de manera autogestionada por los socios trabajadores de la cooperativa, sin requerir aporte estatal, como gesto de solidaridad frente a los crecientes costos de transporte, medicamentos y servicios para quienes más lo necesitan.

Reconocimiento por parte del Concejo Municipal

En el marco de esta iniciativa solidaria, el concejal Fabricio Bolatti entrega una Declaración de Interés Municipal para destacar la labor social de la Cooperativa de Motomandados. Esta iniciativa resalta la importancia de estas acciones en favor de la inclusión, la asistencia y el respeto a la dignidad de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.

Objetivos de la acción

- Facilitar el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a servicios esenciales (salud, medicamentos, compras) desde sus domicilios.

- Reducir riesgos y cargas que implica desplazarse en transporte público en un contexto económico difícil, especialmente para quienes cuentan con movilidad limitada.

- Promover la inclusión al incorporar explícitamente al colectivo de personas con discapacidad dentro de las políticas de asistencia comunitaria.

- Fomentar la conciencia social para que más entidades públicas, privadas y comunitarias se sumen a iniciativas solidarias de este tipo.

- Reforzar el vínculo institucional mediante el reconocimiento municipal y el respaldo simbólico para fortalecer la cooperativa en su rol social.

Datos de contacto e información útil

Quienes deseen acceder al servicio deberán comunicarse con la Cooperativa de Motomandados a los teléfonos: 4450288 / 3624-893081 (u otros números habilitados).

Las solicitudes deben indicar claramente si corresponden a personas mayores o a personas con discapacidad, junto con la dirección y el tipo de trámite o compra que se requiera.

La Cooperativa fijará horarios y turnos para organizar logística, priorizar los casos de mayor urgencia y cubrir la mayor cantidad posible de beneficiarios.

Desde la Cooperativa de Motomandados agradecen el acompañamiento de la comunidad, del concejal Fabricio Bolatti y del Concejo Municipal de Resistencia por el reconocimiento institucional, e invitamos a todos los actores sociales, organismos públicos y privados a replicar esta misma vocación de servicio hacia quienes más lo necesitan.