La movilización en la plaza central de Resistencia expresa el rechazo al veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. De igual manera, se lleva adelante en distintos puntos del Chaco y la Argentina.

En el marco de la manifestación resistenciana, Cecilia Romero, quien tiene un hermano y un sobrino con discapacidad, en declaraciones a Chaco On Line comenta que a ellos “les costaba mucho integrarse en la escuela y, ante todo eso Casa Grande le ayudó mucho”. En ese sentido, explica que Casa Grande es una escuela que está en Fontana, con profesores que son maestros especiales. Ahí, primero le hacen la integración en la escuela primaria que no funcionó y el secundario ya no, entonces se fue a la secundaria de allá y mi hermano ya tiene 19 años”, expone visiblemente compungida.

Los manifestantes también se expresan a través de pancartas que dicen: “Por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”; “Basta de vulnerar derechos con discapacidad”; “El veto borra apoyos que son parte de nuestras vidas”; “No somos gastos, somos ciudadanos con derechos”.

Acompañan la movilización en respaldo al reclamo por el veto a la emergencia en discapacidad los diputados provinciales Juan José Bergia y Rodrigo Ocampo.

En ese marco, el legislador provincial Juan José Bergia expresa a Chaco On Line: “En momentos tan difíciles tenemos un presidente que se burla de los periodistas, de las personas con discapacidad, que sigue optando por hacer negocios y seguir pagando al Fondo Monetario Internacional, baja el impuesto a la riqueza y le hace pagar el costo a las personas con discapacidad, por lo tanto me parece que el pueblo chaqueño, el pueblo argentino tiene que exigirle a cada uno de los legisladores que rechacen el veto”.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas