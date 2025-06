Legisladores nacionales de Unión por la Patria piden la destitución de Espert

La iniciativa es impulsada por Juan Manuel Pedrini junto a otros 14 legisladores. Plantean que se han producido expresiones misóginas contra Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández.

Un grupo de 15 diputados nacionales del bloque Unión por la Patria, a través de un proyecto de resolución plantea el proceso de expulsión del legislador nacional José Luis Espert, acusándolo de “inhabilidad moral sobreviniente” tras expresiones públicas consideradas “misóginas y denigrantes” contra Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa parlamentaria es impulsada por el legislador chaqueño Juan Manuel Pedrini, acompañado por su par, Aldo Leiva y otros de la oposición política.

El pedido se basa en declaraciones realizadas por Espert durante la “Cumbre Mundial de Comunicación Política”, celebrada el 11 de junio pasado en la Universidad Católica Argentina, donde se refiere a Florencia Kirchner con la frase: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”. El proyecto argumenta que “!no se trató de un exabrupto aislado, sino de una agresión con contenido de violencia de género y simbólica, proferida fuera del ámbito parlamentario y dirigida a una ciudadana sin cargo público alguno”.



En los fundamentos, los diputados aseveran an que la conducta de Espert “lesiona gravemente la legitimidad simbólica de esta Cámara” y que su accionar no puede estar protegido por los fueros parlamentarios. Citan antecedentes de sanciones similares en el Congreso y apelan al artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita la remoción de legisladores por razones éticas o morales.

“El agravio del diputado Espert no se limitó al insulto: con su accionar, habilitó discursivamente la reproducción de discursos de odio, que degradan la calidad democrática y deshumanizan al adversario político, incluso en sus relaciones familiares”, agregan los legisladores. Y concluyen: “El machismo que impregna sus palabras no puede ser desestimado como un mero exceso verbal”. Por el contrario, debe ser sancionado con todo el rigor institucional que la Constitución y el Reglamento nos habilitan a aplicar. Este Congreso tiene la posibilidad de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad: no todo vale en la política, no todo se justifica en el discurso, y no es admisible que un representante del pueblo incurra en agresiones públicas de esta índole sin que el cuerpo delibere y actúe en consecuencia. No se trata de censura; se trata de un acto de defensa institucional. No se trata de revancha política; se trata de ética pública”.

Entre los firmantes del proyecto figuran también los legisladores Eugenia Alianiello, Andrea Freites, Daniel Gollán, Martín Soria, Nancy Sand, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Hilda Aguirre, Jorge Romero, Carlos Cisneros, Agustina Propato, Ana Maria Ianni y Jorge Araujo Hernández, representantes de Unión por la Patria.

José Luis Espert es un economista con vasta trayectoria académica y consultora, devenido en político liberal. Diputado nacional desde 2021, transita distintas alianzas políticas y actualmente forma parte del bloque libertario de La Libertad Avanza, donde lidera la comisión clave de Presupuesto.