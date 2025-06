Fuerte defensa a Cristina Kirchner, de parte de legisladores kirchneristas

Los bloques políticos que forman parte del interbloque Chaco Merece Más, CER, Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, también repudian el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A través de un comunicado de prensa señalan: “ nos concentramos hoy en la Casa de la Democracia, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, para repudiar enérgicamente el accionar corporativo, mafioso y antidemocrático detrás de la condena impuesta contra Cristina Fernández de Kirchner.

Una condena escrita por los grandes monopolios, firmada por una Corte Suprema de Justicia que actúa como extensión del poder político de Javier Milei y de los intereses económicos que representa.

Esto no es justicia: es proscripción.

Esto no es un fallo jurídico: es una jugada política.

Asistimos a un nuevo intento de disciplinamiento, no solo contra una persona, sino contra un proyecto de país. El fallo judicial contra Cristina no puede ni debe ser convalidado por esta Legislatura, ni como castigo al justicialismo ni como advertencia a la sociedad.

La historia argentina está marcada por los intentos de silenciar a quienes desafiaron al poder real: Rosas, Yrigoyen, Perón, Evita… y hoy, Cristina. A quienes no se callan, no se venden y no se rinden, los persiguen. Pero no están juzgando a una dirigenta: quieren censurar un proyecto político.Uno que defiende la soberanía, el trabajo, la justicia social y una democracia real.

El gobierno de Milei no gobierna: ajusta, entrega y reprime. Y para ejecutar su plan de motosierra, necesita condicionar la democracia, proscribir liderazgos y evitar que el pueblo elija libremente.

Lo que se intenta es inédito y peligroso: criminalizar el ejercicio presidencial, sentando un precedente judicial vergonzoso. Cristina no fue condenada por

actos propios de corrupción, sino por la absurda figura de “no haber impedido” supuestos hechos ajenos.

No hay una sola prueba que demuestre su culpabilidad. No hay expediente que pueda tapar el amor y la lealtad del pueblo.

Cristina es una fusilada que vive. La intentaron matar y ahora quieren encarcelarla. Pero no podrán proscribirnos. No hay cepo que detenga a la democracia popular. Nos persiguieron, nos proscribieron y nos dieron por vencidos, pero siempre volvemos más fuertes.

Convocamos a los concejos deliberantes de los 70 municipios del Chaco y a cada militante a fortalecer la organización y unidad del campo nacional y popular, porque no somos una firma, ni una candidatura: somos un pueblo que no se arrodilla.

Luego, instan al apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. “Todos con Cristina. Todos con la Patria”.