Leandro Zdero se dirige a la ciudadanía chaqueña, a la que agradece por su participación en el proceso electoral y destaca los primeros números que dan ganar a Chaco Puede +La Libertad Avanza.

En conferencia de prensa, el gobernador Zdero expresa: “Ese rumbo que comenzó en 2023, para poder tener un Chaco que recupere la dignidad, un Chaco que deje atrás los dolores, un Chaco que ponga transparencia frente a la corrupción, hoy los chaqueños nos pusimos de pie y dijimos que Chaco puede ser la que soñaron nuestros abuelos”.

Más adelante, Zdero dice: “ Quiero agradecerles profundamente de los que confiaron no solamente en este gran frente que cada vez suma a más partidos, que cada vez suma a más chaqueños, más allá de su identificación partidaria, esta alianza partidaria de Chaco Puede + La Libertad Avanza, han ratificado el deseo profundo de los chaqueños de poder un Chaco de oportunidades y dejar atrás el Chaco de la frustración; Por eso quiero felicitar a Julio Ferro, que quien encabezó la lista, a Susana Maggio; a Adrián Zukiewicz; a Carina Botteri; a cada uno de quienes conformaron esta lista, a cada uno de los que recorrieron la provincia, pero fundamentalmente a ustedes que llevaron el mensaje de la esperanza, a todos y cada uno de los lugares”.



Destaca el gobernador que “para nosotros esto es más que una palmada de aliento, vientos fuertes de cambio vienen en nuestra provincia donde ratificamos una victoria por más de 10 puntos, es un hecho histórico pero fundamentalmente lo queremos hacer desde el respeto, desde la humildad, que no hemos visto desde el otro lado, se ninguneaba, y simplemente se terminaba denigrando a quienes llevábamos en nuestra lista, quizá no tenían los galones y la experiencia de aquellos de quienes llevan más de 40 años de la política, llevamos gente honesta, gente de bien que nos representen en la Legislatura. Por eso, para nosotros es una enorme alegría, Agradecer a todos los chaqueños que han participado, no importa la lista a la que hayan vitado , porque la democracia es esto, la democracia es permitir a todos que participen y nosotros hemos garantizado, un proceso transparente que hoy permitió ratificar el rumbo.