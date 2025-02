Fesich Sitech Castelli: ¿Por qué miente ministra?

“¿Por qué miente ministra? Usted sabe que el piso salarial docente no es $950.000, un colega con 2 años de antigüedad cobra de bolsillo $765.209 ¿Usted cree que puede vivir con ese sueldo ?, sabe perfectamente que no, que no puede y con sus mentiras cada vez que se enciende un micrófono solo demuestra que es igual o peor que los anteriores”, dispara el secretario general de Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris, en el marco de la discusión por el salario docente.

El dirigente docente sigue con el mismo tono: “Usted debería contarle a la docencia cuánto cobra de sueldo, los beneficios que tiene por ser ministro como ser viáticos, vehículo oficial, oficina con aire y agua en dispenser, mientras en la mayoría de las escuelas no hay agua, los aires y ventiladores no funcionan, los docentes de la zona rural no pueden arreglar sus vehículos para ir a trabajar y los del interior, que trabajan en otras localidades siguen haciendo "dedo" más de 8 horas en la rutas para llegar a sus lugares de trabajo porque el boleto gratuito no es para todos”.

En esa misma línea, Kuris se dirige a la titular de la cartera educativa chaqueña: “Señora ministra, usted no es tan diferente a los anteriores ministros, la están asesorando mal y cada vez que usted habla, suma docentes que se arrepienten de haber apoyado al Gobernador que es a quien usted debería cuidarle las espaldas y no lo hace, porque de lo contrario no hubiesen descontando días de paro hasta el mes de enero, no hubiesen dejado a miles de colegas de secundaria sin cobrar el proporcional, no hubiesen dejado a docentes sin el pago de la ayuda escolar ($22.500) que es una miseria pero que la mayoría de los docentes lo usamos para cargar el combustible a nuestras motos-vehículos, porque con ese dinero no podemos comprarle ni una zapatilla a nuestros hijos para que empiecen las clases. Así podría seguir. Pero le reitero "...Hasta el momento usted no es diferente a los anteriores ministros y si sigue así podría ser peor...".