Repudian represión contra jubilados

Desde Diálogo Chaqueño expresan “repudio absoluto a la represión contra los jubilados que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso de la Nación Argentina. Nuevamente ante el rechazo a los recortes que afectan sus derechos, la respuesta del gobierno haya sido la violencia policial, con gases lacrimógenos, golpes y detenciones. Esta agresión a personas mayores que luchan por sus haberes y acceso a medicamentos es una muestra más de la insensibilidad y el autoritarismo que no podemos tolerar en una sociedad democrática. Nos solidarizamos con los jubilados y exigimos el cese inmediato de estas prácticas coercitivas, así como el respeto irrestricto a su derecho a protestar y a una jubilación justa”.

Suscriben un documento por la Mesa Política de Diálogo Chaqueño, integrada por Juliana Morcillo, vicepresidenta del Partido Frente Renovador – Chaco; Hernán Ojeda, presidente Partido Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; María Celeste Espínola, del partido Unidad Popular; Patricia Fernández, coordinadora provincial de Somos Barrios de Pie Chaco.

En él texto expresan: “La aplicación del llamado 'Protocolo Antipiquetes' no es otra cosa que la instauración de un Estado represivo que persigue y castiga a quienes alzan la voz contra el ajuste feroz que lleva adelante el Gobierno Nacional. La respuesta es querer esconder la realidad que están pasando nuestros abuelos/as con palos y gas pimienta contra nuestros mayores y trabajadores despedidos es una afrenta inaceptable, propia de quienes pretenden gobernar con miedo y violencia, sofocando cualquier expresión de protesta social legítima. Nos solidarizamos con quienes fueron brutalmente reprimidos por reclamar condiciones dignas de vida y trabajo, y exigimos el cese inmediato de la violencia estatal. No permitiremos que el Estado descargue la crisis sobre los sectores más vulnerables mientras protege los privilegios de unos pocos. La criminalización de la protesta no hará desaparecer el hambre, la falta de medicamentos, los despidos ni el vaciamiento del sistema de salud y previsión social”.

Instan a expresarse acompañando a la movilización convocada “en defensa de más de cinco millones de jubiladas y jubilados que hoy ven vulnerados sus derechos por la desidia estatal. Instamos a toda la sociedad a acompañar y resistir este avance represivo y defender la democracia, la justicia social y los derechos conquistados con lucha y organización”.